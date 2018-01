Arhitekturi Franka Lloyda Wrighta znova grozi rušenje

Zgradba klinike Lockridge v mestu Whitefish na severozahodu zvezne države Montana v ZDA, ki jo je proti koncu življenja zasnoval Frank Lloyd Wright (1867–1959), modernistični umetnik gradnje, ki ga je Ameriško združenje arhitektov razglasilo za največjega ameriškega arhitekta vseh časov, se bo morda v zgodovino zapisala kot novo njegovo delo, ki bo porušeno.

Kot poroča spletni Artforum, gre za objekt s konca kariere ikoničnega arhitekta. Opečnato-betonsko zgradbo je zasnoval leta 1958, leto pred smrtjo, predstavlja pa eno od le treh njegovih zgradb v Montani. Naročnik je bil zdravnik T. L. Lockbridge, kliniko so odprli leta 1963, med drugim pa se ponaša tudi z 20-metrsko stekleno steno in reprezentančnim prostorom s kaminom.

Naprodaj le še do jutri

Kot medicinska ustanova je služila le kratek čas, saj je naročnik umrl le leto po odprtju, zatem sta se vanjo vselili banka First State Bank in za njo neka odvetniška družba. Zadnja jo je predlanskim za 1,6 milijona dolarjev prodala aktualnemu lastniku Micku Truisu, ta pa jo zdaj prodaja za 1,7 milijona dolarjev. A postavlja ultimat. Če kupca ne bo do jutri, bodo objekt porušili, na njegovem mestu pa zgradili trinadstopen komercialni objekt.

Na spletnem seznamu del Franka Lloyda Wrighta je sicer že več porušenih objektov, ne le zaradi vsakokratnih rušiteljev, pač pa tudi zaradi, denimo, orkana Katrina (v Ocean Springsu), a v zadnjih 40 letih z izjemo rušitve objekta v kraju Grand Beach v Michiganu in enega v New Yorku načrtnih rušenj ni bilo. O kliniki Lockridge pravijo, ga bi njena rušitev predstavljala prvo uničenje kakega povsem ohranjenega dela tega arhitekta od 70. let prejšnjega stoletja.

Priprave na rušenje že stekle

»Za nas je to velik šok,« situacijo komentira Barbara Gordon, direktorica Frank Lloyd Wright Building Conservancy, neprofitne ustanove iz Chicaga, v kateri si prizadevajo za ohranjanje dediščine arhitekta, globalno znanega predvsem po avtorstvu zgradbe Guggenheimovega muzeja v New Yorku in številnih stanovanjskih objektih, s katerimi je redefiniral ameriško kulturo bivanja. »Glede tega primera so še vedno potekali pogovori v smeri iskanja ustrezne rešitve. Z lokalnimi partnerji smo se s tem primerom ukvarjali več kot leto dni.«

A so bili naposled 3. januarja obveščeni, da so se priprave na rušenje v notranjosti objekta že začele. Čeprav je zgradba vpisana v ameriški Nacionalni register historičnih lokacij, je ameriški zakon ne ščiti pred rušitvijo.