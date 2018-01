Balkan, nevaren in očarljiv

Srbska serija Sence nad Balkanom je v Srbiji, BIH, Makedoniji in Črni gori, kjer se je pred nedavnim odvrtelo vseh deset epizod, doživela nesluten uspeh. Ponaša se z rekordno gledanostjo, še zlasti v Srbiji je gledalce prikovala pred male zaslone. Prvo epizodo smo v Sloveniji videli v nedeljo.

Sence nad Balkanom so prva res sodobna serija, posneta v regiji, ki po kakovosti presega njene geografske meje, zaradi zgodbe, umeščene v ta del Balkana, pa bo najbrž zanimanje zanjo težko seglo čezenj. Sodobni so kitarska in elektronska glasba, pod katero je podpisan Magnifico, fotografija, montaža, režija, kar vse bi bilo seveda zaman brez odličnega scenarija.

Dobre igre igralcev z območja Jugoslavije, med katerimi je Sebastijan Cavazza kot Slovenec iz Avstrije, ki so se jim pridružili tudi ruski igralci, med njimi Aleksander Galibin, ne bi bilo treba posebej omenjati, saj nadaljuje igralsko tradicijo jugoslovanskega filma.