Beseda leta 2017 je: evropski prvaki

Glasovanje za slovensko besedo leta je končano, znana je zmagovalka, ki je med desetimi finalistkami pometla s konkurenco. Letos to ni beseda, pač pa besedna zveza: evropski prvaki.

Kot so sporočili z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, kjer so izbor organizirali v sodelovanju z MMC RTVS, je strokovna komisija v sestavi dr. Marko Snoj, dr. Marijan Dović, dr. Petra Svoljšak, dr. Gregor Pobežin, dr. Simona Klemenčič, Slavko Jerič (portal MMC, medijski pokrovitelj akcije) in Agata Tomažič danes še zadnjič sedla za mizo v pisarni predstojnika inštututa in staknila glave.

Drugo mesto kriptovaluti, tretje arbitraži

Zapišemo lahko, da so evropski prvaki zmagali še enkrat, tesno za njihovimi petami je pristala kriptovaluta, tej pa je dihala za ovratnik arbitraža.

Glede na to, da so že v prvih dneh novega leta prejeli nekaj predlogov za besedo leta 2018 (kriptoklofuta, ošpice), ni dvoma, da bo izbor potekal tudi letos, še zapišejo na ZRC SAZU.

Zmagovalne Besede srca

Strokovna komisija je imela tudi nalogo izbrati najboljšo pesem, ki je vsebovala vseh deset besed finalistk, se pravi po abecednem redu: anticepilec, arbitraža, drugi tir, evropski prvaki, kriptovaluta, krožno gospodarstvo, lažna novica, nadlegovanje, projektariat, sprava.

Na natečaj je prispelo več kot dvajset pesmi in komisija se je strinjala, da je nalogo najbolj mojstrsko opravila Ksenija Bratina v pesmi Besede srca.

Nagrajen tudi tviteraš

Za nagrado bo prejela zgoščenko Iztoka Mlakarja Porkaeva!, ki jo podarja Založba kaset in plošč RTVS. Članom komisije sta se dobri zdeli tudi pesmi Srčeva pot Polonce Štritof Kosem in Pokalnica Luke Černute.

Posebno omembo in nagrado si je po mnenju komisije zaslužila še pesem tviteraša z vzdevkom Mister Conformista.