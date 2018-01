Beseda leta: Tudi jezikoslovci izbirali brez dlake na jeziku

Medtem ko je v Sloveniji odprt lov na besedo, ki je zaznamovala minulo leto – glasovanje v režiji ZRC SAZU in MMC RTVS poteka do 11. januarja –, so uredniki slovarjev, jezikoslovci, poznavalci ali ljubitelji­ jezikov marsikje po svetu že opravili tovrstne izbore.

Zmagovalke znova odražajo premike na političnem odru in v širši družbi, kdaj tudi muzanje ljudi­ oblasti, ko se tej kaj presneto zalomi.

Znova so najbolj odmevali izbori angleških besed. Na začetku decembra so v uredništvu slovarja Collins za besedo leta razglasili zmagovalko, ki ni le beseda, pač pa besedna zveza: fake news, lažne novice. Izračunali so, da se je uporaba te besedne zveze v zadnjem letu povečala za 365 odstotkov, k temu pa je opazno prispeval Donald Trump.

Kmalu zatem so v uredništvu Oxford Dictionaries za besedo leta izbrali youthquake, kar uradno razlagajo kot oznako za pomembne kulturne, politične ali družbene spremembe, ki izvirajo iz dejanj ali vpliva mladih ljudi, uporaba tega izraza pa je v minulem letu zrasla za 401 odstotek.