BIO 25 v deseterici razstav leta revije Metropolis

Uredništvo newyorške revije za arhitekturo in oblikovanje je BIO 25 uvrstilo v deseterico kot edino razstavo izven ZDA in Velike Britanije.

Uredništvo revije za arhitekturo in oblikovanje Metropolis, ki v New Yorku izhaja od leta 1981, je med deseterico najboljših razstav leta 2017 uvrstila tudi 25. izdajo tukajšnjega Bienala industrijskega oblikovanja.

Slovenski projekt, ki je bil lani razdeljen med Muzej za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani ter niz prizorišč po Sloveniji, so – kot edinega izven ameriškega ali britanskega prostora – postavil ob bok blockbusterjem v New Yorku, Chicagu in Londonu.

Nove definicije podeželja

Kot je znano, so BIO 25 s krovnim naslovom Daleč, tako blizu usmerili v razmislek o tistem potencialu Slovenije, ki so ga prepoznali kot osrednji, v krajino. Kustosinji Angela Rui in Maja Vardjan sta mednarodne skupine pod vodstvom oblikovalcev napotili v gozdove, kraško podzemlje, rudarske revirje, na panonske ravnice, obalo in Alpe, k projektu pa so se izven Ljubljane pridružili v Kočevju, Grosuplju, Trbovljah, Lendavi, Piranu in Kobaridu.

Tudi v reviji so o BIO 25 zapisali, da sta ga kustosinji razširili v več različnih okolij in vanj pritegnili serijo različnih javnih akterjev in organizacij po Sloveniji. Slovensko podeželje sta izbrali za prizorišče preizkusa razumevanja sprememb, ki se dogajajo izven mest.

Urbanizem je v zadnjem času zaobšel pomembne spremembe, ki so se zgodile izven urbanih območij. Vse več Evropejcev namreč zapušča mesta in se naseljuje v ruralnih okoljih, za Ruijevo in Vardjanovo pa ima to potencial oživljanja in novega definiranja teh območij ter krajin, ki jih obkrožajo.

Slovenija v družbi New Yorka, Chicaga in Londona

V deseterici najprepričljivejših razstav, ki jih je objavil Metropolis, so sicer ob BIO 25 predvsem newyorške razstave. Razstava del Ettoreja Sottsassa v Metropolitanskem muzeju, Franka Lloyda Wrighta v newyorškem muzeju MoMA, iz programa katerega so v deseterico uvrstili še razstavo 111 oblek, ki so spremenile tok moderne mode, projekt Nikoli zgrajeni New York s prikazom nerealiziranih newyorških projektov v Queens Museumu in razstava oblikovalskih del Pierra Chareauja v Židovskem muzeju.

Med londonskimi razstavami so jih prepričale razstave Adama Nathaniela Furmana v Sir John Soane's Museumu, razstava japonskih hiš v Barbican Gallery in razstava s soočenjem projektov arhitektov Miesa van der Roheja in Jamesa Stirlinga v Kraljevem inštitutu britanskih arhitektov.

V deseterico se je prebil še Arhitekturni bienale v Chicagu. Gre za mlado prireditev, ki je bila lani šele pri drugi izdaji, in sicer pod krovnim naslovom Ustvarjati novo zgodovino.