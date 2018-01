Čakajoč na spremembe, ki jih ni

Če se je še pred časom zdelo, da ima kulturni minister Anton Peršak največ težav z odstavljanjem direktorja Slovenske filharmonije in nezadovoljnimi filharmoniki, je zdaj jasno, da to ni bilo še nič v primerjavi s sedanjim revoltom na celotni kulturni in tudi medijski sceni.

»Minister Anton Peršak je nekompetenten za pripravo medijske zakonodaje,« je k razrešitvi kulturnega ministra premiera Mira Cerarja pozvalo Združenje radiodifuznih medijev pri Medijski zbornici, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.

Združenje je sklep o javnem pozivu sprejelo v sredo, na letnem zboru članstva, le nekaj dni za tem, ko so se dvignili nevladni zavodi s področja kulture zaradi rezultatov programskega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov.