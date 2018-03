Deloskop izpostavlja: 21. pripovedovalski festival

Sinoči so v Cankarjevem domu odprli Pripovedovalski festival, ki bo do 24. marca na različnih prizoriščih v Ljubljani in Mariboru ponudil 21 dogodkov.

Osrednji med njimi bodo pripovedovalski večeri za odrasle in otroke, z uveljavljenimi domačimi pripovedovalci ter večernima performansoma in druženji s tujima pripovedovalskima gostoma: iranskim pripovedovalcem iz Amsterdama Sahandom Sahebdivanijem in norveško pripovedovalko iz Nemčije Ragnhild A. Mørch.

Med domačimi pripovedovalci izpostavljamo Anjo Štefan, Katjo Preša, Boštjana Napotnika, Roka Kušlana in Katarino Nahtigal ter glasbenika Ano Kravanja in Sama Kutina.

Festival bo ponudil niz predavanj o ustvarjalnih pristopih k tradicionalnim vsebinam z naslovom Rokovanje s tradicijo in večer resničnih zgodb Želo. Tu bodo še koncert estonske violinistke in pevke Maarje Nuut, ki prepleta tradicionalne plesne melodije, pesmi in zgodbe z živo elektroniko, francoski animirani film Dekle brez rok (Slovenska kinoteka) ter lutkovna predstava Snežna kraljica v Lutkovnem gledališču Maribor.

V današnjem programu izpostavljamo pogovor z iranskim pripovedovalcem Sahandom Sahebdivanom (Vodnikova domačija, ob 17. uri) in njegove balkanske pripovedi (Cankarjev dom, ob 20. uri) ter Pripovedovalski variete Severni sij, namenjen otrokom (Kinodvor, ob 11.30), v nedeljo, 18. 3., pa v Vodnikovi domačiji pravljice iz sveže zbirke Petelinček kratkorepec (ob 11. uri) ter odprti pripovedni večer za odrasle Sedem na en mah (ob 20. uri).

Letošnji festival je oblikovala programska vodja, pripovedovalka Špela Frlic, v sodelovanju z urednico mladinskega leposlovja pri Mladinski knjigi Alenko Veler.