Figurice princese Diane

Madžarski porcelan Herend je mednarodni trg osvojil zelo hitro. Njegova rojstna letnica je 1826, že četrt stoletja po ustanovitvi manufakture pa ga je bilo mogoče občudovati v Kristalni palači v londonskem Hyde parku, prizorišču prve svetovne razstave leta 1851, kjer je s fantazijskim prepletom motivov, geometrijskih elementov in živih, toplih tonov, ujetih v zlato obrobo, navdušil kraljico Viktorijo. Danes velja za največjega proizvajalca ročno ustvarjenega porcelana na svetu.



Že v 19. in zatem tudi 20. stoletju ga je bilo mogoče občudovati tudi na drugih najpomembnejših mednarodnih razstavah. Samo na svetovnih razstavah je med letoma 1851 in 1937 osvojil kar 24 velikih oziroma zlatih nagrad, naročal ga je ruski car Nikolaj II., številna naročila so prihajala s habsburškega dvora.