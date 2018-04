Filozofija Gileada: ženske so zamenljive

Druga sezona šokantne TV-serije o distopični družbi Deklina­ zgodba se bo nadaljevala, kjer se je prva končala – Offred je noseča in se sooča z možnimi­ kaznimi, ker se je postavila po robu pravilom Gileada. Nadaljevanje ni bilo samoumevno, saj je zmanjkalo gradiva iz ­istoimenskega romana Margaret Atwood in so si morali­ ustvarjalci TV-serije izmisliti scenarij.

Dogajanje je umeščeno v prihodnost, v kateri so fundamentalisti prevzeli oblast v ZDA in jih razglasili za republiko Gilead. Gilead nastane po tem, ko so ekološke katastrofe, terorizem in državljanska vojna povzročili kolaps. Gre za teokracijo, katere zakoni in ideologija temeljijo na posebni ultrakonservativni interpretaciji Biblije. V tej čudni državi nastanejo novi družbeni razredi, ženske pa nimajo pravic, spremenijo jim tudi ime.