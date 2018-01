Guardian v tabloidnem formatu

Britanski dnevni časopis The Guardian je v ponedeljek prvič izšel v formatu tabloida in je malo manjši od velikosti A3. Ohranja naslovnico v barvi, opušča pa prepoznavno temno modro barvo v glavi imena. Vzroki so ekonomski, saj je časopis v finančnih težavah.



Redizajnirani Guardian ima tudi spremenjene črke in nov prelom, ki naj bi bil, kakor pravijo, lažji za branje. Z manjšim formatom naj bi se pomembno zmanjšali stroški papirja in tiska.



Žive barve



Katharine Viner, glavna urednica levičarskega Guardiana, ki izhaja od leta 1821, pravi, da je tiskanje časopisa v dosedanjem tako imenovanem formatu berliner predrago zaradi upadanja naklade in oglasov. »Prehod na tabloidni format je pomemben korak k temu, da bi bil Guardian finančno vzdržen in bi lahko še naprej vlagali v kakovostno novinarstvo zaradi prihodnjih generacij,« je dodala. Pojasnila je, da so se odločili za preprost in učinkovit tip črk, za žive in energične barve, in obljubila, da bo Guardian kljub krajšim člankom po vsebini ostal takšen, kakršen je bil vedno: premišljen, napreden in oster neodvisen časopis, ki bo vsebino predstavljal na duhovit, eleganten in zabaven način.



Redizajnirali so tudi spletno izdajo časopisa, ki vsak mesec pritegne več deset milijonov bralcev po vsem svetu, in jo prilagodili potrebam bralcev, ki berejo članke na mobilnih telefonih in prenosnih računalnikih. Branost Guardianovega portala se povečuje, je peti najbolj bran portal na svetu. Samo v Veliki Britaniji ima spletna izdaja malo manj kot devet milijonov bralcev. Obstajata tudi dve mednarodni spletni strani, Guardian Australia in Guardian US. Sprememba je vidna predvsem v barvah, ki so usklajene z novim videzom tiskane izdaje.



Odločili so se tudi za spremembo Observerja, nedeljske izdaje Guardiana.



Polovico manjša naklada



Za spremembe so se odločili po težavnih letih za časopis in po več kot polovico manjši nakladi – s 376.000 prodanimi izvodi leta 2005 do 146.000 konec leta 2016. Lani so zaprli 300 delovnih mest, napovedujejo pa tudi selitev redakcije iz središča Londona, s King’s Crossa, na cenejšo lokacijo, morda celo v precej cenejši Manchester.



Po mnenju mnogih prehod na tabloidni format pomeni tudi simbolično slovo od klasičnega novinarstva. Guardian je slovel po izvrstnih in ekskluzivnih člankih, ker bodo zdaj krajši, bodo tudi manj analitični.