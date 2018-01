Iz Doževe palače v Benetkah ukraden dragocen indijski nakit

Tatovi so iz Doževe palače v Benetkah ukradli dragocen nakit, ki so bili del razstave Zakladi mogulov in maharadž o indijskem zlatarstvu. Izginila sta par uhanov in broška, po oceni policije pa bi lahko bila vredni nekaj milijonov evrov. Na carini prijavljena vrednost ukradenih kosov nakita je bila sicer »borih« 30.000 evrov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Tatovom je uspelo odpreti vitrino, v kateri se je nahajal nakit, pri čemer je alarmni sistem očitno odpovedal. »Nekaj ni delovalo. Vitrino so preprosto odprli, kot bi šlo za pločevinko. Alarmni sistem se ni aktiviral,« je povedal vodja beneške policije Vito Gagliardi. Policijo so sicer poklicali organizatorji razstave, potem ko so zaznali, da je nekaj razstavljenih kosov izginilo.

Preiskavo zdaj vodijo strokovnjaki iz Rima. Ti so ob preverjanju posnetkov nadzornih kamer med drugim ugotovili, da naj bi bila tatova dva in da sta se po kraji pomešala med turiste in neopažena ušla. Kot še piše APA, naj bi bilo ukradene kose nakita zelo težko prodati na črnem trgu, saj so zelo znani, a ni izključeno, da bodo skušali tatovi ločeno prodati dragulje z nakita.

Plen, ki so si ga izbrali, sicer ni bil najdragocenejši na razstavi, poroča APA, a ob navajanju italijanskih medijev dodaja, da bi lahko bili ukradeni kosi po oceni policije vendarle vredni kar nekaj milijonov evrov. Razstava Zakladi mogulov in maharadž se je sicer iztekla danes, na njej pa so postavili na ogled 270 kosov indijskega nakita iz zbirke katarske dinastije Al Tani. Najstarejši izvirajo iz 16. stoletja.