Kam je šla kultura na nacionalki?

Nihče si ni predstavljal, da bo programska sprememba v oddaji Odmevi na Televiziji Slovenija, ko so blok, posvečen kulturi, premaknili za poročila­ o športu, sprožila tako buren odziv (kulturne) javnosti. ­Pritisk je bil dovolj močen, da sta včeraj nacionalni svet za kulturo (NSK) in programski svet RTV Slovenija organizirala posvet. Toda vprašanje o obstoju kulture na nacionalki se je naposled prevesilo v vprašanje o obstoju tega zavoda nasploh.



Predsednica NSK in direktorica­ Cankarjevega doma Uršula Cetinski­ je na TV Slovenija v imenu svojega sveta naslovila več očitkov: da je kulturno-umetniške oddaje umaknila v termine, ki jih težko spremljajo celo zainteresirani gledalci, da na televiziji manjkajo umetniške kritike, da RTV zanemarja številna področja, od vizualne umetnosti do lutkarstva (kot je spomnil lutkar in slikar Silvan Omerzu) in kulturne dediščine (po besedah nekdanje kulturne ministrice Andreje Rihter), da ne predvaja predstav, oper, koncertov slovenskih kulturnih institucij (kot je opozoril dirigent Uroš Lajovic), da zanemarja produciranje lastnih vsebin, denimo filmov in televizijskih nadaljevank.

Največji greh nacionalke pa je, kot je dejala Uršula Cetinski, da je začela tekmovati s komercialnimi televizijami in sprejela gledanost kot ključni kriterij pri oblikovanju programa. Za razliko od tega Radio Slovenija, še posebej s programom ARS, uspešno kljubuje komercializaciji, je bilo slišati. Javni zavod RTV bi namreč moral ostati zvest visokim standardom. Uršula Cetinski je ob tem pripomnila, da je v času, ko kultura vse bolj izginja iz medijskega prostora, lahko prav to področje konkurenčna prednost za televizijo.