Svetovni dan poezije: Kateri so vaši najljubši verzi?

Danes je svetovni dan poezije. Z njim se znova vrača pomlad, kot nalašč pa so nad deželo pesnikov, v kateri vsako leto izide na stotine knjig poezije, posijali sončni žarki.

Dan je kot nalašč za vprašanje, ki vam ga ne postavljamo prvič. Kateri so vaši najljubši pesniški verzi? Tisti, ki jih želite deliti z ostalimi bralci Dela?

Lahko so znani, objavljeni, drugih avtorjev, lahko le vaši, tisti, ki so v domačem predalu čakali na prvi pomladni dan. Lahko so tudi tisti, s katerimi ste zjutraj v okviru akcije Plačaj z verzom poravnali račun za kavo.

Pošljite nam jih na naslov internet@delo.si ali jih zapišite v svoj komentar.