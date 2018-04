Kultura (spet) potegne ta kratko

Ljubljana – Nacionalni svet za kulturo (NSK) je vse poslance pozval, naj danes vendarle sprejmejo zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS, znan tudi kot zakon o kulturnem evru. V Sloveniji že leta ne vlagamo v kulturno infrastrukturo, »tako zanemarjanje cele vrste kulturnih ustanov oziroma njihovih poslopij ni več lepotni, ampak zaskrbljujoč varnostni problem«, so zapisali člani NSK.



Najbolj pereč problem je trenutno ljubljanska Drama, ki že leta zaostaja s sanacijo in postaja vse bolj nevaren objekt. Zakon, o katerem bodo glasovali danes, bi tej instituciji omogočil, da končno začne obnovo.



Uršula Cetinski, direktorica Cankarjevega doma in predsednica NSK, opozarja, da je kulturna ustanova, ki jo vodi, dobivala proračunska sredstva za vzdrževanje, zadnjih pet let pa jih ne več. Enako velja za druge kulturne institucije, ob tem propada cela vrsta objektov kulturne dediščine, podobno smo popustili tudi v skrbi za premično kulturno dediščino.



Aktualni zakon, ki od leta 2020 do 2026 predvideva porabo dobrih 122 milijonov evrov proračunskih sredstev, je bil vključen v koalicijsko pogodbo, njegova vsebina je dobila podporo koalicijskih strank, zakon ima tudi podporo kulturnikov, zdaj pa mu zaradi obstrukcije sej parlamenta s strani poslanskih skupin Desusa in Socialnih demokratov (SD) grozi, da bo padel v vodo.