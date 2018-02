Kulturniki zahtevajo konec sprejemanja škodljivih ukrepov

V Lutkovnem gledališču Ljubljana so se danes zbrali kulturni ustvarjalci in predstavniki različnih organizacij, da bi izrazili skrb nad stanjem v kulturi.

Več kot 50, vključno s sindikatoma, jih v skupni izjavi zahteva zaustavitev sprejemanja škodljivih ukrepov. Obenem so si enotni: rešitev je v dialogu in reformi ministrstva za kulturo.

Ministra za kulturo Toneta Peršaka pozivajo, naj iz parlamentarnega postopka umakne dva po njihovem prepričanju sporna dokumenta: predlog novele zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Zujik) in osnutek nacionalnega programa za kulturo (NPK) 2018–2025. V nasprotnem pričakujejo njegov odstop, od premiera Mira Cerarja pa nujen sestanek najkasneje do 15. februarja.

Čas je, da se hitenje ustavi

Predlog novele krovnega zakona v kulturi je ministrstvo za kulturo v javno razpravo poslalo v naglici in mimo dialoga, so prepričani. Prav tako temelji na novem NPK, ki ga na parlamentarnem odboru za kulturo še niso obravnavali in ki mu ostro nasprotuje celotna kulturna javnost. »Čas je, da se hitenje ustavi in dialog postavi na prvo mesto,« poudarjajo.

Predlog novele zakona ne ponuja definicije nevladnih organizacij, ministrstvo jih ne smatra kot komplementarne javnemu kulturnemu sektorju, izenačuje jih celo z ljubiteljskimi organizacijami. Problem tako za javni kot nevladni sektor je zapis o javnem interesu, ki vodi v komercializacijo. Prav tako v predlogu novele ni izračunov finančnih posledic, je naštela predsednica društva Asociacija Jadranka Plut.

Seja Nacionalnega sveta za kulturo za zaprtimi vrati

Na novinarsko konferenco je Plutova prišla z zaprte seje Nacionalnega sveta za kulturo (NSK), na kateri so, kot je dejala, ponovno prisluhnili ministru, zakaj se mu mudi sprejeti Zujik. »Ključen problem ministrstva za kulturo in te vlade je, da ne želi dialoga,« je ob tem dodala in poudarila, da si želijo inkluziven, transparenten in konstruktiven dialog z vladno stranjo.

Na današnji seji NSK se je minister za kulturo po njenih besedah zavezal k umiku predloga novele krovnega zakona v kulturi, in sicer, kot je njegove besede povzela Jadranka Plut, »zaradi javne gonje, ki se mu zdaj dogaja«.

»Čakamo ministra, da bo to tudi javno povedal,« je pristavila. Ni pa se zavezal k umiku NPK, ki sicer po besedah predsednika Kolegija direktorjev slovenskih gledališč Uroša Korenčana menda »še vedno fantomsko kroži v koalicijskem usklajevanju v obliki, ki nam še ni znana«.

Vračanje v 19. stoletje

Na srečanju kulturnikov sta se med drugim oglasila starosta ljubiteljske kulture Jože Osterman, ki je poudaril, da ljubiteljska kultura ni manjvredna nevladnikom, ter Janez Janša, ki je menil, da zdajšnja kulturna politika vrača razumevanje kulture v 19. stoletje.

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), ki se pridružuje skupni izjavi kulturnikov, je danes na Cerarja naslovil odprto pismo, v katerem ga poziva, da kulturo prepozna kot razvojni dejavnik družbe in kot prednostno proračunsko nalogo, ji zagotovi zadostna sredstva, »da bo lahko tudi v prihodnje ohranjala izkazano kakovost in se še krepila«, ter da odpravi» nesprejemljivo nizko vrednotenje dela zaposlenih na področju kulture«.

Po prepričanju Sviza je za »porazno stanje na področju kulture« kriva tudi neurejena kulturna in kadrovska politika. Ob tem jih skrbi položaj prekarnih delavcev v kulturi, ki ga predlagana novela Zujika »še poslabšuje in marginalizira«.