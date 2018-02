Kulturno ministrstvo objavilo projektni razpis za leto 2018

Zatem ko so številne kulturnike razburili rezultati razpisa za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti za obdobje 2018–2021, je ministrstvo objavilo še projektnega za aktualno leto 2018.

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2018, namenjen pa je tistim nevladnim kulturnim organizacijam, katerih programi niso bili izbrani na omenjenem programskem razpisu oziroma katerih prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, izbranih na razpisu JPR-VP-18-21.

Ob tem je namenjen tudi javnim zavodom na področju kulture, ki v letu 2017 s strani Ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2018 (razen pooblaščenih muzejev, ki so bili pozvani za opravljanje javne službe, v skladu s 97. členom ZVKD-1), ter samozaposlenih v kulturi in drugim fizičnim osebam, ki delujejo na razpisnih področjih umetnosti.

»Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki so v javnem interesu in so prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, podpori delovanju in razvoju vrhunskih ustvarjalcev in izvajalcev, spodbujanju sodelovanja večjega števila ustvarjalcev ter spodbujanju razvoja mladih, šele uveljavljajočih se nadarjenih ustvarjalcev,« so še zapisali na spletni strani.

Predvidena vrednost sredstev na razpisu je 455.000 evrov, rok za oddajo vlog je do 19. marca.