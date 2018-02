Ministrstvo za kulturo umaknilo predlog sprememb Zujika

»Zaradi nasprotovanja dela ustvarjalcev na področju kulture predlagane dopolnitve Zujika umikamo iz nadaljnje obravnave,« so zapisali na ministrstvu za kulturo.

Poteza sledi ostremu odzivu kulturnih ustvarjalcev in predstavnikov različnih organizacij na predlagane spremembe. Ministrstvu so med drugim očitali neupravičeno naglico, izostanek dialoga in predhodnega usklajevanja.

Minister Tone Peršak se je po besedah predsednice Asociacije in članice Nacionalnega sveta za kulturo Jadranke Plut k umiku predloga novele krovnega zakona v kulturi zavezal že na zaprti seji NSK 6. februarja, in sicer »zaradi javne gonje, ki se mu zdaj dogaja«.

Umik iz nadaljnje obravnave

»Kljub temu da smo prejeli številna pozitivna stališča glede sprememb, ki jih je ministrstvo za kulturo predlagalo v noveli Zujika, in ne glede na to, da bodo imeli stanovska društva in drugi izvajalci zaradi tega, ker ne bodo sprejete nujne spremembe, težave pri določenih postopkih, zaradi nasprotovanja dela ustvarjalcev na področju kulture, predlagane dopolnitve Zujika umikamo iz nadaljnje obravnave,« so na ministrstvu za kulturo zapisali na spletni strani.

»Novela zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi bi bila nujna zaradi nekaterih dejstev, ki so se v zadnjem času zgodile na področju kulture (npr. samoukinitev kulturniške zbornice) in še nekaterih težav, ki izhajajo iz trenutne ureditve področja.

Z novelo je ministrstvo hotelo rešiti tudi nekatere zagate stanovskih društev na področju kulture, določena vprašanja, povezana s položajem samozaposlenih v kulturi, vprašanja, povezana z neposrednimi pozivi in strokovnimi komisijami, ki sodelujejo v postopkih javnih pozivov in razpisov; ministrstvo pa je hotelo omogočiti tudi nekaj več fleksibilnosti pri zaposlovanju v javnih zavodih ter nekoliko preurediti imenovanje pristojnih direktorjev javnih zavodov.

Z novelo zakona bi se tudi nekoliko jasneje opredelila javna služba na področju kulture ter razmerja med občinami kot ustanoviteljicami javnih zavodov in ministrstvom za kulturo oziroma državo kot sofinancerjem delovanja teh javnih zavodov,« so še zapisali na ministrstvu.