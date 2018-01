Kultura 2018: Leto Cankarjevega imena

Ravnokar smo zapustili Plečnikovo leto 2017 in vstopili v Cankarjevo leto 2018, v katerem bomo zaznamovali stoto obletnico pisateljeve smrti.

Cankarjevo ime bo rdeča nit, od novih razstav, knjig, dokumentarnih filmov in osrednje koprodukcijske predstave. A vendarle nas v prihodnjih dvanajstih mesecih čaka še marsikaj zanimivega, izpostavljamo največje, najboljše, najambicioznejše projekte.

Po Lorencijevi Iliadi in Purcăretejevi Vojni in miru novo veliko koprodukcijo SNG Drama Ljubljana, Mestnega gledališča ljubljanskega in Cankarjevega doma podpisuje Eduard Miler: v letu počastitve stote obletnice avtorjeve smrti začenja praznovanje Cankarjevo Pohujšanje v dolini šentflorjanski. »Cankarjeva farsa še vedno živi,« je mogoče prebrati v napovedi dela, v katerem je avtor briljantno in svetovljansko – sam je pripomnil, da hudobno – rentgeniziral temeljno slovensko duhovno oziroma ideo­loško razklanost, in seveda tudi vsakršno nemoralnost, hinavščino, zapečkarski konformizem in odnos do umetnosti. »Doline šentflorjanske ni blagoslovil Bog zato, da bi redila in pitala umetnike, tatove, razbojnike in druge postopače!«