Lubitsch s slovenskim prijemom

Konferenca v Berlinu: Slavoj Žižek z Volkerjem Schlöndorffom in drugimi.

Theodor Adorno je vprašanje­ Benedetta Croceja o tem, kaj je živega in kaj mrtvega pri Heglu, spreobrnil v vprašanje, kako mi danes stojimo v očeh vélikega filozofa. Enako dilemo vidi Slavoj Žižek pri Ernstu Lubitschu: vprašanje je, kako naša sedanjost stoji v njegovih očeh.



Na »prvi mednarodni konferenci v Nemčiji« o vélikem nemško-ameriškem režiserju so sodelovali tudi Volker Schlöndorff, Jela Krečič Žižek, Alenka Zupančič, Mladen Dolar, Ivana Novak, Gregor Moder, Aaron Schuster, Yuval Kremnitzer, Udi Aloni in drugi.