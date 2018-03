Na portalu Fran zabeležili 30 milijonov poizvedb

Poročati o uspehih slovenskih projektov je lepo, vseslovenski slovarski portal Fran.si pa često ponuja vzgibe za tovrstne zapise.

Včeraj so na njegovem sedežu na ljubljanskem Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU zabeležili 30 milijonov poizvedb, ob tem pa naračunali, da se povprečno na njihovem portalu na dan pomudi po 55.000 uporabnikov.

20 milijonov septembra lani

Nazadnje so tovrstno okroglo številko, 20 milijonov poizvedb, na njem dosegli lani septembra, in kot je povedal dr. Marko Snoj, predstojnik inštituta, se število uporabnikov portala Fran povečuje še hitreje, kot so si mislili.

Fran ni le Slovar slovenskega knjižnega jezika v vseh različicah, pač pa ponuja še niz »franšiz«. V tokratnem sporočilu za javnost, denimo, predstavljajo Odzadnji slovar slovenskega jezika. »Pozor: preden omalovažujoče zamahnete z roko, naj vam prišepnemo, da je izjemno uporaben za kovanje rim, saj v njem lahko iščete besede po zadnjem zlogu,« zapišejo. Morda koristen napotek pred Unescovim svetovnim dnevom poezije, ki bo znova jutri, ob začetku pomladi.

Etimološki izvor besed, narečja ...

Na Franu sicer ponujajo tudi predstavitev etimološkega izvora kakšne besede, narečne različice in še kaj, ustvarjalci pa so znova spomnili tudi na dejstvo, da so med obema okroglima milijonskima številkama na ministrstvu za kulturo izpadli iz javnega razpisa za (so)financiranje projektov, namenjenih promociji in uveljavljanju slovenskega jezika na področju jezikovnih virov, tehnologij in digitalizacije v letih 2018 in 2019. Zavrnitev je januarja v javnosti dvignila veliko prahu.

Pri tem navajajo, da je Fran le predlanskim dosegel enkratno izjemo v znesku štiri tisoč evrov. Odtlej mu ni uspelo pridobiti namenskih sredstev.

Kot še zapišejo na spletnem ZRCalniku, je Fran izjema, ki so jo pripravljene dopustiti celo slovenske šole. Na osnovnih in srednjih, kjer je med poukom raba pametnih telefonov prepovedana, so profesorji pripravljeni pogledati skozi prste, kadar učenci in dijaki iščejo besede na Franu.