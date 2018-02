Na Eurosong odhaja Lea Sirk s pesmijo Hvala, ne!

Ljubljana – Gledalci in šest posebnih žirij so nocoj izbrali, kdo izmed osmih finalistov bo Slovenijo 12. maja zastopal na 63. tekmovanju za Pesem Evrovizije v Lizboni, in to je Lea Sirk s pesmijo Hvala, ne!.

Zmagovalca letošnje Eme so razglasili v studiu 1 javne televizije. Prireditev sta vodila komik Vid Valič in pevka Raiven, ki ji oder Eme ni tuj, tekmovala je namreč lani in predlani.

Odločalo bo šest žirij in gledalci oziroma poslušalci

Po predizboru šestnajstih izvajalcev se je v finale letošnje Eme uvrstilo osem nastopajočih: BQL s pesmijo Promise, Ina Shai z Glow, Indigo s pesmijo Vesna, Lara Kadis z Zdaj sem tu, Lea Sirk s Hvala, ne!, Marina Martensson s skladbo Blizu, Nuška Drašček s pesmijo Ne zapusti me zdaj in Proper z Ukradenim cvetom. Štiri finaliste so izbrali žiranti, štiri pa gledalci s telefonskim glasovanjem.

Nocoj je o zmagovalcu odloča šest žirij s po petimi člani ter gledalci in poslušalci s telefonskim glasovanjem, pri čemer so žirije prispevale polovico točk, gledalci pa polovico. Regionalnih žirij torej ni bilo, o zmagovalcu na Emi 2018 so odločale naslednje žirije: glasbenih izvajalcev, ustvarjalcev, radijska, televizijska, žirija ljubiteljev evrovizijske popevke in mednarodna žirija.

Zmagovalka 10. maja v Lizbono

Zmagala je skladba, ki je imela najvišji končni seštevek točk vseh žirij in točk telefonskega glasovanja. Če bi imeli dve skladbi enak končni seštevek, bi bila zmagovalka tista skladba, ki bi prejela večje število točk telefonskega glasovanja. Pravilnost izvedbe glasovanja ter verodostojnost objave rezultatov telefonskih glasovanj in pretvorbe v točke je nadzoroval notar.

Zmagovalka Lea Sirk bo barve Slovenije zastopala v drugem evrovizijskem polfinalu, ki bo v Lizboni 10. maja, prvi bo 8. maja, in če bo dovolj prepričljiva, tudi v velikem finalu dva dni pozneje.

Na prvi portugalski Evroviziji v zgodovini bo sodelovalo kar 43 držav. Tudi letos v bitki za zmago ne bo Bosne in Hercegovine, Turčije, Slovaške, Monaka in Andore.