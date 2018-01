NSK temo nevladnikov »v hudi naglici« zgolj načel

Današnja seja Nacionalnega sveta za kulturo (NSK) je bila zaradi obveznosti ministra in predsednice sveta prekinjena nekaj po 11. uri in tako članom sveta ni uspelo temeljito obravnavati vseh zastavljenih točk.

Na koncu je bila zgolj načeta točka o aktualnem stanju na področju nevladne kulture, Jadranka Plut pa pričakuje nadaljevanje razprave.

Predsednica NSK Uršula Cetinski je ob zaključku seje obžalovala, da je v hudi naglici minil del seje, posvečen problematiki »močno prizadetega nevladnega sektorja« po objavi rezultatov štiriletnega programskega razpisa za izbor programov na področju umetnosti. Tematiko bodo po besedah predsednice še obravnavali, »na ravni korespondenčne seje zagotovo«.

Presenetljivo hiter zaključek

S stališčem društva Asociacija je zbrane seznanila članica NSK Jadranka Plut, ki jo je hitri zaključek zadnje točke presenetil. »Smatram, da je problematika štiriletnega razpisa dovolj akutna in pomembna tudi za NSK, saj v tem prepoznavamo tudi določene kulturno-umetniške poteze, ki so škodljive za nevladni sektor, ki se mu že vrsto let dogajajo nerazvojna in neuravnotežena rezanja sredstev,« je povedala po seji.

Pričakuje, da se bodo člani NSK konsolidirali in za prihodnji teden sklicali javno sejo, na kateri bo navzoč minister za kulturo Tone Peršak. Pri Asociaciji si želijo tudi odgovorov z ministrstva o tem, kako bodo ravnali pri škodljivih ukrepih, ki so jih izvedli prek mehanizma razpisa. Prav tako hočejo dobiti možnost javno spregovoriti vsi ustvarjalci, ki so podprli prizadevanja Asociacije in so bili navzoči tudi na današnji seji.

Jadranka Plut je med sejo opomnila, da so rezultati razpisa znova pokazali, da je kulturna politika na področju nevladnih organizacij in samozaposlenih »neurejena in brez konkretnih in sledljivih ukrepov za njegov stabilnejši razvoj«. Po njenih besedah se nevladniki poleg s konstantnim zmanjševanjem sredstev soočajo tudi s konstantnim pomanjkanjem dialoga z ministrstvom za kulturo ter z nerazumevanjem in neprepoznavanjem potencialov nevladnih organizacij v kulturi.

Zdaj je na potezi ministrstvo

Pri Asociaciji so v zadnjih štirih letih podali že številne predloge, ki niso bili upoštevani: »Zdaj je na potezi ministrstvo za kulturo, zato predlagamo, da NSK sprejme sklep, da se za prijavitelje, ki so dosegli prag za vstop v programski razpis, najdejo dodatna sredstva, nepodeljena sredstva iz razpisa pa se ustrezno prerazporedijo med izbrane prijavitelje, glede na točke in kriterije.« Dodala je, naj ob podpisu pogodb in predhodnem usklajevanju ministrstvo izniči tudi najbolj sporne ukrepe razpisa.

Pri Asociaciji predlagajo tudi sklep, »da se ministrstvo v bodoče že v fazi priprave razpisa posvetuje s svojimi dialoškimi skupinami – ne kot formalnost, ampak dejanski civilni dialog«.

Današnjo sejo je s performansom Posvetovalni referendum sklenil umetnik Dragan Živadinov. Udeleženci referenduma se morajo opredeliti, ali so za to, da vlada, oziroma v njenem imenu premier Miro Cerar, prvo slovensko zastavo, ki je bila v vesolju od 4. do 18. marca 1994 v okviru odprave Columbia, odkupi v višini 960.000 evrov, znesek pa se nameni neodvisnim umetnikom in umetnicam.

Alternativa temu je, da se zastava »zaradi državnega nasilja nad umetnostjo v času Cerarjeve vlade ter pod kulturnim ministrovanjem Toneta Peršaka« 8. februarja protestno zažge. Rezultati referenduma bodo predstavljeni 30. januarja ob 11. uri na Novi pošti.

Na današnji seji so se najbolj temeljito posvetili kulturnim vsebinam na javni televiziji in radiu, glede poročila ministrstva za kulturo o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo v letu 2016 pa bodo mnenja članov sveta strnili v eno besedilo in ga posredovali ministrstvu.