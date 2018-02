Do leta 1948 so se za olimpijske kolajne kosali tudi umetniki. Vsi seveda na temo športa.

Užitek bogov, bistvo življenja ... O šport, ti si lepota ... O šport, ti si pravičnost! ... O šport, ti si pogum! Tako tečejo uvodni stihi prvih kitic Ode športu Pierra de Coubertina, s katero si je na olimpijskih igrah leta 1912 v Stockholmu, prvih, na katerih so ob tekmovanju atletov uprizorili olimpijsko tekmovanje umetnikov, priboril najimenitnejšo, zlato kolajno.

Oče modernih olimpijskih iger, tedaj predsednik olimpijskega komiteja, kot tekmovalec, brez opazk o vplivu njegove funkcije na odločitev o zmagovalcu in navzkrižnem interesu?

Da, leta 1912 se je to zgodilo, le da se modrokrvni baron in športni navdušenec iger ni udeležil s polnim imenom, temveč je odo podpisal s psevdonimom. Kar z dvojnim, kot Georges Hohrod in M. Eschbach, seznam prvih prejemnikov umetniških kolajn pa še danes odraža, da pravzaprav ni imel konkurence.