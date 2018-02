O zastavah, psih, etiki in estetiki

Morda umetnostna kritika ne more biti reformirana, ker pravzaprav nikoli ni bila konstituirana. Umetnostna kritika­ je že od nekdaj pankrt med akademskimi zvrstmi, saj si to, kar potrebuje, izposoja­ od drugih ... Misel Jamesa Elkinsa je verjetno dovolj točna, še zlasti v sedanjih časih, hkrati pa bi lahko bila alibi, da nihče ne more biti arbiter oziroma da je vsako mnenje relevantno in enakovredno.



Polemika ob podelitvi Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada je morda lepa priložnost za osvetlitev tega vprašanja. Gre seveda predvsem za dve dobitnici nagrade, Simono Semenič in Majo Smrekar, ki sta spodbudili sila antagonistične odzive, praviloma apriori za in apriori proti. Pri tem se operira s številnimi kategorijami, od političnih in moralnih do etičnih in pravnih, medtem ko večina komentarjev o strukturi in vsebini njunega dela pove malo ali nič.



Le na videz bizarno



O zdaj že razvpiti razrezani slovenski zastavi Simone Semenič je pravzaprav odveč izgubljati besede. Dogodek se je zgodil pred devetimi leti, torej tako rekoč v prazgodovini, zadeva nima nobenega opravka z nagrado, saj gre za dramatičarko in gledališčnico.