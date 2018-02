Ogrožena dediščina 2018: od centra Dunaja do komunističnega monumenta v Bolgariji

Europa Nostra, leta 1963 ustanovljena vseevropska organizacija, usmerjena v varovanje kulturne dediščine, ki povezuje različne ustanove v skoraj 50 državah, je objavila seznam letošnjih »finalistov« za vsakoletni izbor sedmih najbolj ogroženih kulturnih spomenikov na starem kontinentu.

Med njimi so spomeniki iz desetih držav, končni »zmagovalci«, ki bodo prodrli na lestvico z imenom 7 Most Endangered, bodo znani 15. marca.

Črna lista

Dvanajsterico kandidatov so predlagali v organizacijah, članicah mreže Europa Nostra, cilj je seveda opozoriti na neprimerno ravnanje z dediščino. Kar je pristalo med finalisti, odraža izjemno geografsko in seveda tudi kulturno pestrost starega kontinenta.

Na seznamu so center Gjirokastra v Albaniji in v isti državi cerkve iz časa po Bizantincih v krajih Voskopoja in Vithkuqi, historično jedro Dunaja, ki je zaradi neustreznih novih gradenj tudi na Unescovem seznamu ogrožene dediščine, tovarna za predelavo premoga v belgijskem Beringenu, komunistični spomenik Buzludža v Bolgariji, sistem žičnic v Chiaturi v Gruziji in v isti državi kompleks samostanov David Gareji, arhitekturno eklektični grad s svojevrstno kombinacijo srednjeveške arhitekture in historicizma 19. stoletja Sammezzano v Italiji, secesijska zgradba kazinoja v romunski Constanti, prazgodovinska nahajališča v španski provinci Cadiz, grška sirotišnica v Prinkipu oziroma Büyükadi v današnji Turčiji in tovarna ledu v Grimsbyju v Veliki Britaniji.