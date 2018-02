Prenova čaka tudi pariški Grand Palais

Muzejem in drugim umetnostnim institucijam, ki so bile na podlagi astronomskih zneskov v zadnjem obdobju deležne ambicioznih obnov in razširitev, se bo, kot poroča The Art Newspaper, pridružil tudi pariški Grand Palais.

Zaprli ga bodo decembra leta 2020, njegova obnova, ki jo bo vodil francosko-italijanski biro LAN (Local Architecture Network), bo stala predvidoma okoli 460 milijonov evrov, posegi bodo predvidoma trajali tri leta.

Kombinacija historičnih elementov in tedaj novih tehnologij

Prenovo napovedujejo kot najobsežnejši poseg v objekt vse od njegove zgraditve ob svetovni razstavi v Parizu leta 1900, kar odraža tudi njegova značilna podoba, kombinacija reprezentativnih historičnih arhitekturnih elementov in za tisti čas inovativne tehnologije gradnje z betonom, železom, jeklom in steklom. Francoska vlada bo v obnovo investirala 288 milijonov, zveza nacionalnih muzejev Réunion des Musées Nationaux 150, 25 milijonov pa bo doniral Chanel, na kar bo po prenovi opozarjalo novo ime historičnega vhoda. Imenoval se bo Chanelov.

Med novostmi, ki jih bo prinesla prenova, sicer napovedujejo tudi nov vhod v kompleks, ob tem pa med drugim še šest na novo urejenih galerij in nov interni sistem povezav med različnimi deli kompleksa z imenom Rue des Palais.

Odprtje prenovljenega kompleksa napovedujejo za pomlad leta 2023, medtem pa bodo morali organizatorji sejmov FIAC in Paris Photo ali La Biennale Paris, ki potekajo v njem, poiskati nadomestne lokacije. Po odprtju bodo v obekt segle celo olimpijske igre, ki bodo leta 2024 v Parizu. Na tem historičnem prizorišču bodo potekala tekmovanja v sabljanju in tekvondoju.