Prešernovi nagradi Borisu A. Novaku in Janezu Mejaču

Nagrade Prešernovega sklada prejmejo Maja Smrekar, Marko Brdar, Matej Puc, Simona Semenič, Valentina Turcu in Boris Gaberščik.

Kdo so letošnji Prešernovi lavreati, ki jim bo pripadla Prešernova proslava na predvečer kulturnega praznika v Cankarjevem domu?

Težko pričakovana imena nagrajencev je v družbi članov upravnega odbora Prešernovega sklada in ministra za kulturo Toneta Peršaka v SNG Opera in balet pravkar razkril predsednik sklada Vinko Möderndorfer.

Prešernove nagrade prejmejo ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki ali življenjskim opusom trajno obogatili slovensko kulturno zakladnico, nagrado Prešernovega sklada pa ustvarjalci prejmejo za pomembne umetniške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih letih.

Letošnja velika Prešernova lavreata, prejemnika nagrad za življenjska opusa, sta literat Boris A. Novak in baletni plesalec ter koreograf Janez Mejač.

Literat in javni intelektualec

Pesnik, pisatelj, dramatik, esejist, prevajalec, predavatelj, literarni teoretik in urednik Boris A. Novak je letos odmevno sklenil monumentalen ep Vrata nepovrata, ki obsega kar 2300 strani v treh knjigah. Kot je v Delu zapisal Igor Bratož, velja za mojstra vsakršnih pesniških oblik, sicer pa je redni profesor verzologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, izredni član SAZU in − sugestivno naključje − pesnik, ki se je tako kot Prešeren rodil 3. decembra, le da 153 let za njim.

Novak je od nekdaj deloval tudi kot javni intelektualec. Bil je soustanovitelj in urednik Nove revije po znameniti 57. številki, kot predsednik slovenskega centra Pen in predsednik mirovnega komiteja pri mednarodnem Penu med vojno organiziral pomoč pisateljskim kolegom v Bosni in Hercegovini, ki velja za najobsežnejšo humanitarno akcijo v zgodovini obeh institucij, za zaščito lipicancev je konec devetdesetih ustanovil Društvo prijateljev Lipice.

Novak je dvojni vitez francoske republike (vitez reda akademskih palm, 2008, in vitez reda umetnosti in književnosti, 2011), dopisni član Mallarméjeve akademije in od junija lani izredni član SAZU. Doslej je objavil 90 knjig, nazadnje pa prodrl tudi med deseterico finalistov za Delovo osebnost leta 2017.

Štiri desetletja zvestobe plesnim odrom

Baletni plesalec, koreograf in pedagog Janez Mejač je zaznamoval slovenske gledališke deske, katerim je bil zvest kar štiri desetletja. Nekdaj prvi solist ljubljanskega baleta, ki je ustvaril kar 84 solističnih vlog in v baletnem zboru zaplesal v 38 predstavah, se je podpisal pod več kot 120 koreografij v dramskih in ljubiteljskih gledališčih ter operi.

Vrhunski umetnik Janez Mejač je eden tistih ljudi, ki preprosto navdušijo s svojo prezenco, je o njem v Delu zapisala Mankica Kranjec. Njegov um ostaja jasen in iskriv.

Baletno šolanje je zaključil leta 1957, že leta 1970 pa postal prvi solist ljubljanskega baleta. Dobri dve desetletji je predstavljal vodilni steber v slovenskem baletnem prostoru. Deloval je tudi kot plesalec in koreograf v televizijskem mediju in zaplesal v 80 televizijskih oddajah ter pripravil koreografije še za 18 televizijskih projektov. Dva mandata (v letih 1981−1984 in 1995−1998) je bil tudi vodja ljubljanskega Baleta.

Nagrade sklada

Nagrade Prešernovega sklada prejmejo intermedijska umetnica Maja Smrekar, direktor fotografije Marko Brdar, igralec Matej Puc, dramatičarka Simona Semenič, koreografinja Valentina Turcu in fotograf Boris Gaberščik.