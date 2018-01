Priznanja JSKD: Zlata plaketa dirigentu Stojanu Kuretu

Srebrne plakete so prejeli Lojze Adamlje, Danica Kocet, Branka Moškon, Božidar Tabaj in Borut Logar, zlati znak pa Petra Grassi.

Zlato plaketo za življenjsko delo je prejel dirigent Stojan Kuret, srebrno plaketo Lojze Adamlje, Danica Kocet, Branka Moškon, Božidar Tabaj in Borut Logar, zlati znak pa bo dobila Petra Grassi.

Dirigentska karizma

Zborovski dirigent in pedagog Kuret (1957) je prejel zlato plaketo zaradi svoje dirigentske karizme, ki že desetletja navdušuje generacije pevcev, skladateljev, zborovodij in poslušalcev, ter svojega pedagoškega in umetniškega erosa. Kot poustvarjalec, umetnik, pedagog ter predvsem kot človek vseskozi ohranja željo po popolnem in omogoča nastajanje edinstvenih zborovskih projektov.

Kuret velja za enega najuspešnejših zborovskih dirigentov. Po prepričanju JSKD je Vokalna akademija Ljubljana pod njegovim vodstvom v zadnjih letih postregla z nekaj vrhunskimi interpretacijami, »ki so pokazale in dokazale, kako daleč lahko sežemo Slovenci v tej nacionalno in tako prepoznavni kulturni dejavnosti, kot je zborovsko petje«.

Priznanja

JSKD je podelil še priznanja za izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulture. Srebrne plakete so prejeli akademski slikar in grafik Lojze Adamlje kot eden najpomembnejših predstavnikov slovenskega nadrealizma, Danica Kocet, ki je poseben pečat pustila v folklorni dejavnosti, Branka Moškon za več kot 40-letno delovanje v folklorni dejavnosti, Božidar Tabaj za dolgoletno delo, podporo in spodbujanje gledališke ustvarjalnosti ter Borut Logar, ki se je posvetil glasbeni vzgoji in razvoju glasbenega življenja v domačem in tudi širšem slovenskem okolju.

Zlati znak JSKD pa je dobila Petra Grassi, vsestranska glasbenica, ki je dejavna kot pianistka, zborovodkinja, pevka in skladateljica in je kljub mladosti že nanizala izjemne dosežke v vokalni glasbi.