Razstava: Kaj nam pomeni majica, ki jo nosimo

»Včasih hočemo, ali pa smo hoteli, ljudem okrog nas povedati, kdo smo,« je ob svoji razstavi v Aq galeriji zapisal Vasja Ocvirk.

Okoli trideset naključno izbranih portretirancev je fotografiral z njihovimi majicami. Majicami, ki govorijo, kot je v katalogu zapisala Mojca Kumerdej: »Majica je primerna za bdenje in spanje, delo in zabavo, poležavanje in šport, in hkrati neprimerna za protokolarne in svečane priložnosti, čeravno se lahko tudi na slednje pretihotapi v dragih dizajnerskih izvedbah.

Odkar so majico tako njeni nosilci kot korporacije po njenem vstopu v globalno kulturo uzrli kot ekran, pa človeška oprsja in hrbtišča naseljujejo simboli, logotipi, slogani in sporočila. Najsi bodo tesno oprijete ali ohlapne, zamazane ali čiste, majice govorijo.«