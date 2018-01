Razstava kot uvod v festival Cankar o Cankarju

V Cankarjevem domu (CD) se bo z odprtjem razstave Ivan Cankar ... in njegova pravica ob 20. uri začel festival Cankar o Cankarju, ki ga v osrednjem slovenskem hramu kulture pripravljajo ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja.

Direktorica CD Uršula Cetinski je na današnji novinarski konferenci povedala, da so se v instituciji, ki že približno štiri desetletja nosi Cankarjevo ime, čutili dolžni pripraviti bogat program ob Cankarjevem letu in se povezati z drugimi kulturnimi institucijami.

»S festivalom si obetamo, da bomo Ivana Cankarja in njegovo delo Slovencem približali na način, ki jih bo spodbudil, da znova posežejo po branju njegove literature.

Cankar namreč med nami živi kot izjemen dramatik, ki je reden gost slovenskih repertoarnih gledališč in tudi neodvisnih produkcij, imamo pa občutek, da Slovenci po njegovi prozi in poeziji manj posegamo, ko zapustimo šolske klopi,« je povedala in izrazila prepričanje vseh sodelavcev pri festivalu, da je Cankar izjemno kakovosten srednjeevropski avtor.

Kako so študenti prebirali Hlapca Jerneja

Festival nocoj uvaja odprtje razstave Ivan Cankar... in njegova pravica, ki je nastala v sodelovanju z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje in s Svetom za umetnost Univerze v Ljubljani, realizirala pa jo je skupina študentov grafičnega oblikovanja po konceptu Primoža Viteza in Boštjana Botasa Kende.

Študenti, stari med 20 in 23 let, so morali prebrati delo Hlapec Jernej in njegova pravica iz leta 1907, v katerem je Cankar po Vitezovih besedah družil svoje »politične aspiracije ter pesniško oziroma umetniško identiteto«. Pri razstavi so si privoščili eksperiment in so odlomke napisali v obliki verzov, oblikovali pa so 14 postaj do križevega pota.

»Ti verzi funkcionirajo kot orientirji na poti pisatelja pa tudi lika in simbolizirajo človekovo pot v iskanju pravičnosti. Ta pa je zelo intimen človeški koncept, ki ga je težko institucionalizirati,« je poudaril Vitez. Študenti so razstavo postavili na preprostih panojih, ki bodisi visijo s stropa ali pa so postavljeni na lesene kole, zabite v zidake. Po njej bo nastala tudi gledališka predstava Hlapec Jernej v režiji Žige Divjaka, ki bo premiero dočakala oktobra.

V Cankarjevem letu bo v CD in Mestnem muzeju Ljubljana postavljena tudi velika pregledna razstava, posvečena Cankarjevem življenju in delu. Postavitev v Mestnem muzeju bo bolj osredotočena na Cankarjevo življenje, tista v CD pa na njegovo delo. Obe razstavi bodo odprli 20. junija. Postavitev v CD avtorsko snuje Janko Kos v sodelovanju z Ženjo Leiler, za vizualno podobo in postavitev pa bo poskrbel Silvan Omerzu.

Izzivalna razstava

Razstava CD, naslovljena Ivan Cankar in Evropa; Med Shakespearom in Kafko, bo ponudila predvsem pogled na Cankarjevo delo z evropskim ozadjem. Zasnovana bo tridelno in bo po svoje izzivalna, je napovedala Ženja Leiler.

V prvem delu bodo predstavljeni evropska izhodišča in vzpodbude, ki so vplivale na Cankarjevo delo, v drugem delu bo 16 Cankarjevih del primerjanih s sočasnimi deli, ki so izšla v približno enakem obdobju v Evropi in jih podpisujejo priznani avtorji, kot so Thomas Mann, Hermann Hesse, James Joyce in Franz Kafka, v tretjem delu pa bo predstavljenih 15 Cankarjevih interpretov.

Pomembna gledališka koprodukcija, ki se obeta konec januarja, je Pohujšanje v dolini Šentflorjanski v režiji Eduarda Milerja, za katero so moči združili CD, ljubljanska Drama in Mestno gledališče ljubljansko. Ob robu leta so sicer že zaživele uprizoritve za mlajše občinstvo iCankar ter Cankar v stripu, maja pa bo na sporedu še premiera koncertne uprizoritve Iz lepih časov v dramatizaciji in režiji Iva Svetine. V filmskem programu bodo prikazali Na klancu v režiji Vojka Duletiča in Idealist v režiji Igorja Pretnarja.

Da bo Cankarjevo delo premišljeno iz različnih zornih kotov, pa bodo poskrbeli številni akterji. Peter Kolšek se bo denimo posvetil Cankarju in ženskam, Svetlana Slapšak Cankarju in erotiki, Marcel Štefančič jr. pa bo o Cankarju med drugimi spregovoril z Dušanom Jovanovićem in Nedo Pagon.

Na dan Cankarjeve smrti, 11. decembra, bo festival sklenil celodnevni mednarodni simpozij, ki ga bo vsebinsko oblikoval oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo ljubljanske filozofske fakultete.