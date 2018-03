Bodeča neža: Kdo bo nasledil Angelco Likovič?

Z burleskno-kabarejskim nastopom slovenskega kolektiva Fem TV in razglasitvijo bodeče neže v klubu Gromka na Metelkovi se bo ob 20. uri začel 19. mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore.

Do nedelje bo ponudil performanse, predavanje na temo specizma, glasbene nastope in delavnico. Na dan žena bo tudi sprehod po Ljubljani.

Nocoj bodo znani rezultati glasovanja za seksistično izjavo leta, ki je potekalo med 23. februarjem in 5. marcem. Kolektiv Rdeče zore in uredništvo spletnega portala spol.si. podeljujeta bodečo nežo javni osebi, ki je po njihovi oceni v minulem letu napadla, ponižala in žalila druge na podlagi spola, spolne usmerjenosti in spolne identitete.

V finalu bodeče neže dvanajst kandidatov

»Osebe, ki delujejo na javno izpostavljenih področjih, kot so politika, znanost, (pop)kultura, umetnost in mediji, imajo posebno veliko odgovornost za soustvarjanje odprte, pluralne in strpne družbe. Njihov položaj jim namreč daje privilegij, da sooblikujejo javno mnenje. Če širijo seksistična stališča, s pozicije moči normalizirajo sovražni govor in legitimirajo diskriminacijo, kar je v nasprotju s prizadevanji za družbo enakih možnosti,« piše na spletni strani festivala.

Vsak, ki je opazil seksistično izjavo, jo je na portalu bodeče neže lahko tudi prijavil. Med nominiranimi 27 izjavami se jih je 12 uvrstilo v spletno glasovanje. Denimo izjave komentatorja Evrovizije Andreja Hoferja, novinarja in voditelja Odmevov Slavka Bobovnika ter antropologinje Vesna V. Godina. Lani je nečastni naziv pripadel Angelci Likovič.

Razglasitev izjave, ki jo bo zvečer izglasovalo občinstvo, bo potekala ob kabaretsko-burleskni predstavi Fem TV 4.0, ki vključuje parodije televizijskih šovov in informativnih oddaj ter pikro kritiko družbenoaktualnih tem, povezanih s spolom in seksualnostjo.

Osmomarčevski sprehod

Osmi marec prinaša feminističen sprehod po Ljubljani s pričetkom ob 14. uri pri vodnjaku pred Akademijo za glasbo in zaključkom okoli četrte ure pri Mestni hiši. Če bo vreme slabo, brezplačen sprehod, ki ga pripravljajo v sodelovanju z Inštitutom za urbane kulture, odpade. Večer bo v znamenju angažirane poezije, ki jo bodo z odra kluba Tiffany izvajale Slam zverine.

V petek ob 19. uri bodo v Galeriji Alkatraz odprli osrednjo skupinsko razstavo festivala PopredmeteNJE, ki problematizira bivanje v sodobnem svetu. V galeriji, ki bo hkrati osrednji prostor in info točka Rdečih zor, se bodo predstavili Brina Ivanetič, Dominik Mahnič, Lea Culetto, Barbara Jurkovšek in britanska umetnica Michelle Wren. Razstavo bo pospremilo predavanje Katarine Radaljac, ki se ukvarja s specizmom, diskriminacijo na podlagi vrste, znotraj glasbene in zvočne umetnosti.

Ob 21., 22., in 23. uri bo završalo v klubu Gromka, kjer bodo nastopili slovenski duo exxxxtra*porno, italijanska drag performerka in kvirovska aktivistka Senith ter didžejki NinaBelle oz. Nina Kodrič in Noir oz. Tanja Grmovšek.

Vse do veganskega zajtrka

Sobotno dopoldne je namenjeno delavnici o privoljenju in kulturi posilstva v ?A? Infoshopu na Metelkovi, ki bo gradila na osnovah anarhističnega kolektiva Affinita Libertarie. Cirkusarno NaokRog v tovarni Rog bo zavzel večerni umetniško-politični performans Et l'Europe alors (In torej Evropa), klub Gromka pa bodo še pred didžejko Tigresse zasedle švedska punkerice Contorture ter italijanska skupina Doxie in slovenska Pakt.

Kot je še razbrati s programa, se bo festival sklenil z veganskim poznim zajtrkom v novem Anarhistično kvirovsko-feminističnem prostoru v tovarni Rog.