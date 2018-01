Nasvet in zahteva: kupi zastavo, odstavi ministra

»Predsedniku vlade, dr. Miru Cerarju, po posvetovalnem referendumu na seji Nacionalnega sveta za kulturo 26. 1. svetujemo, da po pravni poti odkupi prvo slovensko zastavo, ki je bila v realnem vesolju. Od njega zahtevamo, da k odstopu pozove ministra za kulturo.«

To sta dva nasveta, ki ju je pobudnik nedavnega referenduma in soustanovitelj Neue Slowenische Kunst ter postgravitacijske umetniške stilne formacije Dragan Živadinov danes na seansi za medije v Novi pošti pri Slovenskem mladinskem gledališču namenil predsedniku vlade.

Povedal je, da je h glasovanju od kvoruma 107 posameznikov, ki so bili takrat, ko je trajala seja, v avli ministrstva za kulturo ali pa so bili prisotni s pomočjo omrežja Facebook, pristopilo 86 glasovalcev: 78 oziroma 92,86 odstotka jih je glasovalo za možnost a, 6 oziroma 7,14 odstotka za možnost b.

Prva in zmagovalna Cerarju svetuje, da vlada odkupi zastavo, ki jo je marca 1994 v okviru odprave raketoplana Columbia STS-62 v vesolje ponesel astronavt Ronald Šega.

Dragan Živadinov. Foto: Jože Suhadolnik/Delo

Izkupiček namenjen neodvisnim umetnicam in umetnikom

Za artefakt oziroma memorabilijo, ki jo je ustanovni član Gledališča sester Scipion Nasice, Kozmokinetičnega gledališča Rdeči pilot in Kozmokinetičnega kabineta Noordung več let hranil pri sebi – primerja jo s težo in vrednostjo Brižinskih spomenikov, ki jih je nekoč držal v roki in jih hrani Bavarska državna knjižnica –, je postavljena visoka odkupna cena 960 tisoč evrov, znesek, namenjen neodvisnim umetnicam in umetnikom.

Druga glasovalna možnost je predvidevala, da se prva slovenska zastava v vesolju na letošnji kulturni praznik 8. februarja »zaradi državnega nasilja nad umetnostjo v času Cerarjeve vlade (SMC) ter pod kulturnim ministrovanjem Toneta Peršaka (DeSUS)« protestno zažge.

V razlagi izida posvetovalnega referenduma poleg nasveta predsedniku vlade Živadinov dodaja tudi zahtevo: »Istočasno od njega zahtevamo, da k odstopu pozove ministra za kulturo Toneta Peršaka, ki nas je prisilil, da smo morali simbol naše državnosti poslati na trg.«

Če se bo predsednik vlade odločil za nakup zastave, bo po prepričanju Dragana Živadinova v svoji državi s tem vsaj delno in začasno razrešil problem neodvisne umetniške produkcije. »Verjamemo, da mu je mar za slovensko zastavo.«

Živadinov je dodal, da se on kot pobudnik referenduma in njegovi somišljeniki zavedajo, da je vrednost prve slovenske zastave v vesolju in zastave nasploh neprecenljiva, a so ji določili ceno, da bi vsaj delno popravili krivice, ki jih je storil minister za kulturo.

Ponovil je, da so umetniki hranili in ohranili sploh prvo slovensko zastavo, ki je potovala v vesolje, na koncu pa dodal: »Ker minister za kulturo ne opravlja svojega dela, ga tudi mi ne moremo. Postopek njegove odstavitve pričnite 7. 2. 2018, do 19. ure.«