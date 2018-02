Ljubljana – Nocoj ob 19. uri bo v Cankarjev dom (Klub CD) pesniško-glasbeni večer ob svetovnem dnevu maternega jezika - Rezijanska srčna govorica v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev.



Gostja bo častna članica Slovenskega centra Pen in prejemnica nagrade mira leta 2016 Silvana Paletti. Palettijeva je pesnica, pripovedovalka, pevka, ena najaktivnejših kulturnih ambasadork Rezije ter mojstrica rezijanskega dialekta in izročila.

Nastopila bo tudi Bogdana Herman, pesnica, raziskovalka in pevka ljudskih pesmi, ki je o Palettijevi povedala: »V samoti Rezije, kjer – tako kot na Islandiji ali v Tibetu – le majhno število občutljivih in odgovornih ljudi lahko poskrbi za to, da se nit ne pretrga, so njeni temni oji in iji razkrivali vso lepoto ene izmed starodavnih različic slovenskega jezika.«

Leta 2010 je slovenski Pen izdal knjigo avtorice Palettijeve z naslovom Poezija iz Rezije/Poetry from Val Resia/Poésie de Val Resia, že pred leti je izdala Rozajanski serčni romonenj – La lingua resiana del cuore – Rezijanska srčna govorica, potem še glasbeni prevenec Mali rug/Glasba neba leta 2014, ob katerem so na spletni strani Sigica (Slovenski glasbeno-informacijski center) zapisali, da je Silvanino pesemsko vesolje zdravo, čvrsto, nravno in nekako tudi sveto.