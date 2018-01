Rusi ne bodo mogli videti Stalinove smrti

Ruski uradniki in predstavniki filma v državi so Stalinovo smrt označili za žaljivo in ekstremistično. Dovoljenje za distribucijo so umaknili.

Rusko ministrstvo za kulturo je umaknilo dovoljenje za predvajanje črne komedije Stalinova smrt (The Death of Stalin) škotskega režiserja Armanda Iannuccija.

Ruski uradniki in predstavniki sedme umetnosti v državi so po ogledu film označili za žaljiv in ekstremističen. Iannuccijeva komedija je premiero doživela septembra lani.

Informacije, katerih distribucija je prepovedana

Celovečerec na satiričen način prikazuje boj za oblast po Stalinovi smrti leta 1953 in nekatere zgodovinske osebnosti, kot je bil poveljnik v drugi svetovni vojni maršal Georgij Žukov. Odigral ga je Jason Isaacs.

»Dovoljenje za distribucijo filma Stalinova smrt je bilo umaknjeno,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal predstavnik ministrstva za kulturo. Kot je pojasnilo ministrstvo, so se za to odločili, ker so uradniki ugotovili, da vsebuje »informacije, katerih distribucija je v Rusiji prepovedana«.

Britansko-francosko politično satiro so v ruskih kinematografih nameravali predvajati od četrtka dalje, potem ko je lokalni distributer Volga Film pridobil dovoljenje ministrstva za občinstvo nad 18. letom starosti.

Po zasebni projekciji, ki jo je za uradnike in filmske režiserje pripravil minister za kulturo Vladimir Medinski, je 22 ljudi podpisalo pismo, s katerim so ministra pozvali, naj predvajanje filma zamakne in preveri, ali morebiti krši kakšen zakon. Članica parlamentarne komisije za kulturo Jelena Drapeko je za ruski časnik RBK dejala, da »v življenju še ni videla česa tako odvratnega«.

Niz kritik

Kot so zapisali v pismu, film »sramoti zgodovino države«, »zatemnjuje spomin na prebivalce, ki so premagali fašizem«, ter vsebuje prvine, »ki bi jih lahko ocenili za ekstremne in namenjene poniževanju ruskega ljudstva«. Tudi ruska himna je bila v napovedniku filma uporabljena na »žaljiv način«, so še dodali podpisniki, med katerimi sta tudi režiser Nikita Mihajlkov, ki je leta 1995 prejel oskarja za film o obdobju Stalinove represije Ožgani od sonca, ter hči maršala Žukova Era.

K odlogu predvajanja so pozvali tudi zaradi bližajoče se 75-letnice sovjetske zmage nad nacisti v bitki za Stalingrad leta 1943, ki jo bodo zaznamovali februarja.

V ruskih medijih je film naletel na mešane odzive, od pohval do obsodb. Tabloid Komsomolske pravde jo je označil za »komedijo, ki bi jo lahko posnel Hitler« in »morda najbolj odvraten film o Sovjetski zvezi v zadnjem času«. Kritik Andrej Arkhangelski pa je zapisal, da je nespoštljiva komedija paradoksalno sposobna »prenesti vso resnost tega, kar se je zgodilo«.

V vlogi Nikite Hruščova je nastopil ameriški igralec Steve Buscemi, v filmu pa so med drugim zaigrali še Olga Kurilenko, Simon Russell Beale, Paddy Considine, Rupert Friend in Michael Palin.