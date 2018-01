V sindikatu Glosa razočarani in jezni zaradi predloga novele krovnega zakona v kulturi

V Sindikatu Glosa so nad predlogom novele zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi, ki je od ponedeljka v javni razpravi, »razočarani in jezni«.

»Osnutek krši vse, kar je več kot desetletje teklo utečeno in velikokrat v vsestransko korist,« so prepričani.

Ministru za kulturo Tonetu Peršaku v sindikatu očitajo prenaglost, da je zašel z dogovorjenih poti, ki so jih prehodili skupaj, ter da je pozabil na socialno partnerstvo in predhodna usklajevanja.

»Vsebinske pripombe bomo poslali, kot jih zmeraj. Danes le še to: zgrešili ste, da bolj ne bi mogli. Namesto odpravljanja očitnih, nesporno ugotovljenih in večkrat obrazloženih krivic, ki jih delavci in drugi ustvarjalci na področju kulture preživljajo iz dneva v dan in iz leta v leto, ste se lotili podviga, ki mu niste in ne boste kos,« so navedli v javnem pismu.

Tudi Levica zahteva umik

Tudi v poslanski skupini Levica od ministrstva za kulturo zahtevajo umik predloga novele. Kot je na današnji novinarski konferenci povedala Violeta Tomić, se jim med drugim zdi problematično, da temelji na novem Nacionalnem programu za kulturo 2018–2025, o katerem DZ sploh še ni odločal.

Novela krovnega zakona v kulturi je po oceni ministrstva nujna zaradi nekaterih dejstev, ki so se v zadnjem času zgodila v kulturi, npr. samoukinitev Kulturniške zbornice, in še nekaterih težav, ki izhajajo iz trenutne ureditve področja. Novela tako rešuje nekatere zagate stanovskih društev na področju kulture, določena vprašanja, povezana s položajem samozaposlenih v kulturi, vprašanja, povezana z neposrednimi pozivi in strokovnimi komisijami, ki sodelujejo v postopkih javnih pozivov in razpisov.

Ministrstvo želi omogočiti tudi nekaj več fleksibilnosti pri zaposlovanju v javnih zavodih ter nekoliko preurediti imenovanje pristojnih direktorjev javnih zavodov.

Nekoliko jasneje želi opredeliti javno službo na področju kulture in opredeliti razmerja med občinami kot ustanoviteljicami javnih zavodov in ministrstvom za kulturo oziroma državo kot sofinancerjem delovanja teh javnih zavodov.