Srbija zahteva Titova vozila, Slovenija jih ne da

Saga o tem, ali bo Slovenija vrnila Srbiji Titove avtomobile, ki so v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri, se nadaljuje. O tem je med predstavniki držav že večkrat tekla beseda, nazadnje februarja na srečanju srbske in slovenske vlade, zatem pa 9. marca na srečanju med kulturnima ministroma.



Iz Tehniškega muzeja Slovenije so nam lahko odgovorili na večino vprašanj, seveda pa ne na to, kakšno je stališče Slovenije do srbske zahteve po vrnitvi avtomobilov, saj ni v pristojnosti muzeja. Kakor nam je pojasnil muzejski svetnik in kustos za cestna vozila Boris Brovinsky, je Tehniški muzej eden od državnih muzejev, katerih ustanoviteljica je republika Slovenija, muzej pa je le skrbnik muzejskega gradiva, ki je v lasti države. Zato o pravnem statusu zbirke Titovih vozil ne morejo soditi.



Ministrstvo za kulturo pa glede tega navaja stališče Slovenije, po katerem so bila vozila last SFRJ in Sloveniji pripadajo po sporazumu o nasledstvu iz leta 2001. Kakor dodajajo, je temeljno načelo sporazuma, da je premično premoženje nekdanje zvezne države z dnem njenega razpada postalo last tiste države, na katere ozemlju se je takrat nahajalo.