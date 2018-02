Svetina odgovornost za »pogrezanje v blato« naložil Peršaku

Predsednik Društva slovenskih pisateljev (DSP) Ivo Svetina v odprtem pismu ministra za kulturo Toneta Peršaka poziva, naj se oglasi »v tej vsesplošni gonji proti kulturi«, ki je vzklila ob slovenskem kulturnem prazniku. Glavno odgovornost za takšno stanje v kulturi ter za odnos ljudi do kulture in umetnosti nosi minister, je zapisal Svetina.

»Namesto da bi v letu, ko slavimo stoletnico Cankarjeve smrti, gradili našo samozavest prav na Cankarjevem izročilu, na izročilu našega pisatelja, ki je stopil v areno življenja, a tudi v takratno dogajanje v evropski literaturi, se pogrezamo vse globlje v blato,« razmišlja Svetina.

Kdor ne dela, naj ne je

V pismu izpostavlja »globokoumno modrost« ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška, ki je, tako Svetina, pred televizijsko kamero izrekel, da kdor ne dela, naj ne je: »S tem je jasno in kar se le da nazorno povedal, da umetniki nič ne delamo in da lahko poginemo od gladu!«

Svetina ministra za kulturo opozarja, da »glavno odgovornost za tako stanje, za odnos 'ljudstva' do kulture in umetnosti«, nosi prav on. »Žal mi je, da moram to zapisati,« dodaja, nato pa nadaljuje: »Nenehno, tudi na sami podelitvi (natančneje, po podelitvi), si skušal (do)povedati novinarki, da je denarja iz dneva v dan več, da je edini problem, da je pri nas t. i. hiperprodukcija, o čemer si govoril že na otvoritvi lanskoletnih Slovenskih dnevov knjige.

Da imamo preveč romanov, gledališč, da vsi hočejo denar od te uboge države, ki je mimogrede dala zdravnikom 50 milijonov evrov, da bi se stvari (vsaj delno) uredile, ker je bil pogajalec spretni sindikalist Kuštrin. To pa je vsota, s katero bi lahko zgradili NUK II, ki bi se morala imenovati Slovenska narodna knjižnica (SNK), za katero tako ali tako misliš, da je ne potrebujemo.«

Bleda mačeha Slovenija

Odprto pismo je Svetina napisal tudi v luči napadov na letošnje prejemnike Prešernovih nagrad, med drugim na Simono Semenič, ki so jo ovadili policiji. Sprašuje se, ali je morda gledališka ustvarjalka pred leti državni simbol z zastave izrezala, ker je »že zdavnaj spoznala, da Slovenija ni njena domovina, ne očetnjava, ne mati, ampak bleda mačeha«.

Predsednik DSP je v odprtem pismu kritičen tudi do ministrovega dela v tem mandatu. Očita mu, da je »zapravil veliko kapitala pri proizvajalcih 'kulturnih dobrin', in to predvsem zaradi svoje 'nepopustljivosti', trme in vztrajanja« pri noveli uredbe o samozaposlenih, pri Nacionalnem programu za kulturo 2018–2025 in pri noveli zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Tudi glede zakona o kulturnem evru ni po njegovih besedah znanega ničesar.

»Čas tej vladi se izteka, izteka se tudi čas za dialog,« še meni Svetina in ministru predlaga, naj se bolj posveti dialogu z različnimi deležniki v kulturi in umetnosti ter naj bo pozoren do birokratov. »Da bo po volitvah vse drugače, verjamem, saj nikdar ne more biti tako slabo, da ne bi moglo biti še slabše,« zaključuje Svetina.

V podporo Prešernovim nagrajencem so se oglasili tudi v ženskem odboru Slovenskega centra Pen Mira, kjer so zaskrbljeni nad sovražnim govorom in dejanji, »ki presegajo meje zdravega nastopanja v sferi javnega«. Zavzeli so se za svobodo umetniškega izražanja.