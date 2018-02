Tito v Oxfordu

Uspešna razstava Tito v Afriki – slike solidarnosti v Muzeju­ Jugoslavije v Beogradu, ki si jo je ogledalo 50.000 ljudi, zdaj gostuje v muzeju Pitt Rivers v Oxfordu, zatem se bo preselila­ v muzej Wende v Los Angelesu.­ V muzeju Pitt Rivers so večinoma razstavljeni arheološki in etnografski predmeti iz vseh delov sveta in obdobij.

Muzej so ustanovili leta 1884, ko je general Pitt Rivers daroval svojo zbirko Univerzi v Oxfordu. V njem je več kot milijon predmetov, ki so ji zbirali antropologi ter raziskovalci, in zbirka fotografij. Obiskovalci si lahko ogledajo izbor fotografij iz arhiva Muzeja Jugoslavije, posnetih od petdesetih do sedemdesetih let prejšnjega stoletja med potovanji Josipa Broza - Tita in njegove soproge Jovanke Broz v afriške države.