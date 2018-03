Groza: Triler, ob katerem ledeni kri v žilah

Pomorsko-zgodovinska drama­ o resnični ekspediciji iz 19. stoletja, predvsem pa srhljivka o skrivnostnem zlu, ki grozi iz zaledenelih delov divje narave,­ je nova TV-serija producenta­ Ridleyja Scotta z naslovom Groza (The Terror), ki jo bo v četrtek začel predvajati kanal AMC Slovenija.



Leta 1847 britanska kraljeva mornarica pošlje svoji ladji na ekspedicijo, s katero naj bi našli zadnji neraziskan severozahodni prehod med Atlantskim in Tihim oceanom. Ladji sta Erebus in Terror.

Poveljnik prve je tudi vodja ekspedicije sir John Franklin (Ciarán Hinds), očarljiv in med posadko priljubljen, človek, ki ga imajo vsi radi, a ga nihče ne spoštuje in je dobil položaj bolj zaradi politične kariere in družbenega statusa kot zaradi pomorskih izkušenj.

V prejšnji polarni ekspediciji so njegovi ljudje izgubili življenje. Terrorju poveljuje Francis Crozier (Jared Harris), veliko bolj izkušen mornar, vendar hladen, nedostopen in depresiven mož, k čigar priljubljenosti vsekakor ne pripomore to, da je Irec.



Med člani ekspedicije so tudi zdravniki, najmlajši med njimi, Harry Goodsir (Paul Ready), je sočuten in visoko moralen človek, čigar naloga je raziskati naravo na Arktiki. On prvi spozna, da so v dogajanje, ki jih doleti, vpletene nepojasnjene sile, in jih skuša ­razumeti.



Ujeti v ledu



Med plutjem po ledenih prostranstvih arktičnega kroga (velik del gole pokrajine so posneli na hrvaškem otoku Pag) se ladji samo nekaj sto milj od znamenitega severozahodnega prehoda ujameta v ledeno past in za posadki se začne večletna groza. Soočeni z neusmiljeno naravo, napadi divjih živali, boleznimi, medsebojnimi napetostmi in skrivnostno zlo silo posadki Erebusa in Terrorja izkusita, kako visoka je cena za prepričanje, da lahko človek gospoduje svetu.

Usoda celotne odprave 129 ljudi je bila neskončno tragična. Gosta megla skrivnosti in nepojasnjenih okoliščin je prekrila pustolovščino ladij, ki so ju našli šele 150 let po tragediji. Znanstveniki še vedno nimajo odgovorov na vsa vprašanja, kaj se je zgodilo članom ekspedicije, nekaj odgovorov so ponudile inuitska mitologija in nepotrjene teorije, ponuja jih tudi fiktivni del TV-serije.