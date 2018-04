Umrl je Demeter Bitenc

I. B.

Bitenc, rodil se je leta 1922 v premožni ljubljanski meščanski družini, je diplomiral na Trgovski akademiji v Ljubljani, med drugo svetovno vojno je obiskoval zasebne učne ure pri gledališkem igralcu in režiserju Slavku Janu, sredi vojne je tudi opravil avdicijo za sprejem v ansambel ljubljanske Drame.

Po koncu vojne je zaključil še štiri semestre na novo ustanovljeni Akademiji za igralsko umetnost v Ljubljani, igral najprej v Drami, potemv reškem Hrvaškem narodnem gledališču, kasneje tudi Beogradu in SLG Celje.

Bitenc, ki je kot statist nastopil v prvem slovenskem filmu Na svoji zemlji leta 1948, na filmu pa je debitiral leta 1959 s stransko vlogo nemškega oficirja v filmu Dobri stari pianino, je v igralski karieri odigral 80 gledaliških in okoli 230 filmskih epizodnih ali stranskih vlog, filmske večinoma v nemških in italijanskih filmih, igral je tudi v prvi slovenski filmski kriminalki Minuta za umor iz leta 1962.

Bitenc velja za edinega slovenskega igralca, ki se je v šestdesetih letih odločil tako za poklic svobodnega filmskega igralca kot za mednarodno kariero, igral je v špageti westernih, nemških indijanaricah (nastopil je v filmu o Winnetouju, ki so ga snemali v Dalmaciji), mitoloških spektaklih, trilerjih in kriminalkah in vojnih filmih (tudi v Bitki za Neretvo in Valter brani Sarajevo), v slovenskih filmih pa med drugimi v Plesu v dežju, Nevidnem bataljonu, Pastircih, Med strahom in dolžnostjo, Na svidenje v naslednji vojni, Outsiderju.

Manjšo vlogo je Bitenc, ki se je kljub letom redno udeleževal najrazličnejših javnih dogodkov, odigral tudi v novem celovečernem filmu Mihe Knifica Vztrajanje, katerega ljubljanska premiera je bila pred tednom dni, v kinematografe pa bo prišel prihodnji mesec.

Bitenc je sodeloval tudi v žirijah, ki so na portoroškem festivalu slovenskega filma izbirale zmagovalce v posameznih sekcijah.

