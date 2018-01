Umrl je Predrag Lucić, eden ustanoviteljev Feral Tribuna

Bil je hrvaški literat, novinar, pesnik in režiser. Lani je prejel nagrado festivala Splitsko poletje za dramo Aziz ali svatba, ki je rešila Zahod.

Po težki bolezni je v Splitu umrl hrvaški novinar, pesnik, dramatik in režiser Predrag Lucić, poročajo hrvaški mediji.

Lucić je bil eden ustanoviteljev znanega splitskega tednika Feral Tribune in avtor več knjig. Lani je prejel nagrado judita festivala Splitsko poletje za dramo Aziz ali svatba, ki je rešila Zahod.

Hrvaško novinarstvo in kultura sta revnejša za velikega Predraga Lucića, je danes na svoji spletni strani poročal Novi list. Po ukinitvi tednika Feral Tribune je bil Lucić kolumnist.

Pri Feralu že od leta 1985

Lucić se je rodil leta 1964 v Splitu. Po končani osnovni in srednji šoli v rojstnem mestu je gledališko in radijsko režijo študiral na Fakulteti za dramske umetnosti v Beogradu.

Pri Feralu, ki je bil najprej satirična priloga nedeljske izdaje splitskega časnika Slobodna Dalmacija, je začel sodelovati leta 1985. Med vojno na Hrvaškem je bil poročevalec za Slobodno Dalmacijo. Z Viktorjem Ivančićem in Borisom Dežulovićem so nato leta 1993 ustanovili samostojni politično-satirični tednik Feral Tribune, pri katerem je bil na začetku glavni in odgovorni urednik. Feral Tribune je prejel vrsto mednarodnih nagrad.

Lucić je urejal tudi Feralovo založbo. Objavil je več knjig, med njimi zbirko poezije Ljubimci iz Verone leta 2009. Z Dežulovićem sta nastopala v pesniškem političnem kabaretu Melodije Bliska in Nevihte. Bil je tudi član hrvaškega pisateljskega društva in hrvaškega centra PEN.