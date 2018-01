V nevladnem sektorju vre

Programski razpis: Tisti, ki so dobili manj sredstev ali so iz programskega razpisa izpadli, protestirajo.

V nekaterih nevladnih zavodih s področja kulture vre. Razburili so jih rezultati štiriletnega programskega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov na področju umetnosti v obdobju 2018–2021.

Najbolj glasen med njimi je direktor Mini teatra Robert Waltl, ki je odločitve ministrstva za kulturo označil za sramotne. V javnem pismu ministru za kulturo Tonetu Peršaku je zapisal, da se je minister s svojimi odločitvami definiral kot sovražnik umetnosti in umetnikov.

Waltl je zapisal še, da je Mini teater v oceni strokovne komisije prejel 98 od možnih 100 točk, kljub temu pa so jim za naslednja štiri leta za 25 odstotkov znižali sofinanciranje. Od leta 2008 jim je podpora padla za natančno 50 odstotkov. Na tak način bodo težko zagotavljali redno zaposlitev za sedem ljudi ter honorarje za več kot 120 sodelavcev. Waltl hkrati v pismu poziva vse slovenske umetniške ustvarjalce k uporu.

Bojkot Prešernove proslave?

Bojkotirali naj bi letošnjo Prešernovo proslavo ter 8. februarja zaprli vrata vseh zavodov, institucij in ateljejev. Izvedeli smo, da naj bi iz programskega sofinanciranja uprizoritvenih umetnosti – programi in projekti NVO in samozaposlenih izpadla še zavoda Maska in Emanat, na novo pa naj bi bila v njem KUD Moment in zavod Flota.

Direktor Maske Janez Janša pravi, da jim je komisija dala 86 točk od 100 možnih, s čimer je bila njihova vloga zavrnjena. Odločitev komisije težko komentira, saj je obrazložitev zelo skopa in pavšalna, pa tudi kontradiktorna. »Po eni strani nam priznavajo vrhunskost, po drugi pa v našem programu najdejo pomanjkljivosti. Ministrstvo je pokazalo, da vodi politiko, s katero poglablja razliko med vladnimi in nevladnimi organizacijami z možno tendenco, da se bo produkcija nevladnega sektorja povsem marginalizirala.«

Nekatere nevladne organizacije so v programskem razpisu, vrednem 2,5 milijona evrovo letno, sicer ostale, vendar so dobile bistveno manj denarja kot na prejšnjem razpisu. Ena takih je zavod Bunker. Direktorica Nevenka Koprivšek pravi, da se je letna vsota sofinanciranja ministrstva za kulturo za Bunker od leta 2011 znižala za 50 tisoč letno.

»Sofinanciranje ministrstva za kulturo vztrajno pada, pa čeprav že 20 let dobro delamo. Smo mednarodno dobro vpeti, veliko denarja dobimo tudi iz tujih virov. Nižja subvencija doma nam niža tudi možnosti črpanja evropskega denarja. Ministrstvo za kulturo s tem kaže, da nima vizije razvoja in da ne razume pomena nevladnega scenskega sektorja. Svojo neaktivnost skrivajo tako, da se izgovarjajo na algoritme, ki da so krivi za to, da so se nekaterim znižale subvencije.«

Nekateri zadovoljni

Nekatere nevladne organizacije pa so z rezultati razpisa zelo zadovoljne, saj so dobili več sredstev kot prej. Ena takih je Plesni teater Ljubljana. Njegova direktorica Živa Brecelj je dejala, da je pri razpisih vedno kdo razočaran, vedno kdo na slabšem, nekateri pa tudi na boljšem.

Predsednica strokovne komisije za uprizoritvene umetnosti v nevladnem sektorju Staša Mihelčič je v izjavi poudarila, da je denarja za kulturo in umetniško dejavnost sredstev vsako leto manj in da so komisije, ki o višini sredstev odločajo v imenu ministrstva za kulturo, v skrajno nehvaležnem položaju. »Če je sredstev, ki so na razpolago, manj od pričakovanih, potem ni mogoče pričakovati, da bomo lahko zadostili vsem predlogom in utemeljitvam, četudi verjamemo, da so realne in za prihodnost slovenske uprizoritvene umetnosti tudi upravičene,« je še dejala.

Zelo razočarani pa so tudi pri Carmini Slovenici. Prejeli so sklep, da ne bodo več programsko sofinancirani s strani ministrstva za kulturo. »Naša vloga za programska sredstva za nadaljna štiri leta je zavrnjena. Bravo MZK: paradne konje slovenske kulture je treba eliminirati na tako brutalen način. Od danes na jutri, brez možnosti ugovora, brez pogovora ... Izjemna kulturna strategija,« so zapisali na svojem profilu na Facebooku.