Vaša izbira: »najbolj vroče nadaljevanke leta«

Televizijske nadaljevanke so že dolgo bolj vznemirljive od filmov, vsi najboljši scenaristi, režiserji in igralci se selijo na male ekrane. Televizija še nikoli ni bila bolj vznemirljiva in napeta, v svojo dnevno sobo z veseljem spustimo tudi najbolj negativne televizijske junake. Popularna kultura je izgubila avantgardnost, karizmo, pogum in inovativnost. Od hollywoodskih filmov so ostali specialni efekti, neumni dialogi brez miselnih obratov in kilave zgodbe, saj so gledalci v multikinih v povprečju stari sedemnajst let.



Če si želimo gledati drame o človeškem življenju, zgodovinske pripovedi, briljantno igro, drzno režijo, zgodbe, ki so kot odlična literatura, se usedemo na kavč pred televizijo. Kot pravijo Američani: »Staying in is the new going out« (»Ostati doma je novo družabno življenje«). Stare in nove kabelske televizijske hiše so zaslutile novo nišo in začele spodbujati ustvarjalnost ter razbijanje okostenele forme televizijskih nanizank in nadaljevank, k sodelovanju so povabile najboljše ustvarjalce. Zvezde novih nadaljevank so postali antiheroji, zgodbe so drzne, narativnost se poigrava s časom, neuveljavljeni igralci so postali zvezde in mojstri svojega poklica, na male ekrane so se preselili največji igralci.





Televizijska serija po romanu Margaret Atwood Deklina zgodba je aprila letos prišla na male ekrane.

Letos so prevladovale ženske teme. Antiutopija, ki so jo posneli po istoimenskem romanu kanadske pisateljice. Po njenem romanu je nastala tudi nadaljevanka. Navdušila je melodrama o ženskem prijateljstvu, v kateri so nastopile odlične igralke, kot soin

Tudi odlična angleška tv-serija o kriminalnih tolpah Peaky Blinders je navduševala z izjemno igro, kamero, zgodbo in seveda glasbo.



Popularno nadaljevanko Downtown Abbey je nadomestila Krona, ki pripoveduje zgodbo o britanski kraljevi družini po drugi svetovni vojni oziroma o angleški kraljici. Zanjo je Netflix odštel kar 100 milijonov dolarjev. Tu so še estetiziran Mladi papež režiserskega mojstra Paola Sorrentina, Babilon Berlin, ki se dogaja v Nemčiji v času vzpona nacizma, David Lynch se je odločil, da bo posnel nadaljevanje legendarnega Twin Peaksa, ne pozabimo niti na tv-serije Vikingi, Narcos, Mindhunters, Črno zrcalo, Ray Donovan, Brez sramu in mnoge druge ...



