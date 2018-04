Geert Lovink: »Veliko ljudi je sitih prijateljev na facebooku«

Pogovor z medijskim teoretikom in spletnim kritikom. Kaj se dogaja v Silicijevi dolini in kakšna bo prihodnost interneta?

Geert Lovink, nizozemsko-­avstralski medijski teoretik­ in spletni kritik, že več desetletij proučuje fenomene svetovnega­ spleta, od vprašanja anonimnosti in identitete­ na internetu do družbenih omrežij in kriptovalut.

Projekti,­ ki jih izvaja v okviru Inštituta­ za mrežne kulture, postavljajo­ pod vprašaj tudi mnoge reči, ki smo jih v digitalnem svetu sprejeli kot nedolžne ali samoumevne.Afera je bila budnica za vse. Res je, da smo izvedeli nekaj, kar smo že vedeli, a v olajšanje je bilo, da je žvižgač prodrl s to zgodbo in predramil ljudi iz kolektivne zaslepljenosti, češ da so tovrstne platforme neškodljive ali da niso zares pomembne. Snowdnova razodetja leta 2013 so bila morda pomembnejša, bolj šokantna, a so zadevala bolj medijsko in politično srenjo. Kar zdaj doživljamo s facebookom, je bolj povezano s političnim razredom v Veliki Britaniji in ZDA, ne toliko z evropsko celino.