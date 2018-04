Vrata odpira jubilejni 10. Kulturni bazar

V Cankarjevem domu (CD) bo današnji dan rezerviran za jubilejni, 10. Kulturni bazar, ki ga organizirata ministrstvi za kulturo in izobraževanje ter Zavod RS za šolstvo z več partnerji.

V ospredju prireditve, ki bo postregla s skoraj 50 dogodki, bo evropsko leto kulturne dediščine, dotaknili se bodo tudi Cankarjevega leta ter medgeneracijskega sodelovanja v kulturi.

Skupaj do znanja

Kulturni bazar se je v desetih letih uveljavil kot prepoznan prostor za kulturno-umetnostno vzgojo. »Tukaj se že deset let srečujemo, spoznavamo, navezujemo partnerstva in uspešna sodelovanja vsi, ki nas kultura bogati, pa tudi vsi, ki se zavedamo njenega pomena,« je na nedavni novinarski konferenci povedala nacionalna koordinatorica za kulturno-umetnostno vzgojo na ministrstvu za kulturo Nataša Bucik.

V ospredju desete izdaje bo evropsko leto kulturne dediščine. V tem kontekstu bodo pripravili okroglo mizo in med drugim predstavili nacionalni strokovni posvet kulturno-umetnostne vzgoje o kulturni dediščini Skupaj do znanja: Muzeji in galerije kot razširjene učilnice, ki bo potekal decembra. Nacionalni koordinator z zavoda za šolstvo Vladimir Pirc je napovedal tudi izid posebne publikacije, posvečene kulturni dediščini.

Med gosti umetniški direktor Ars Electronice Gerfried Stocker

V goste Kulturnega bazarja iz tujine prihaja umetniški direktor festivala Ars Electronica iz Linza Gerfried Stocker s predavanjem Kulturno-umetnostna vzgoja v digitalni dobi, na bazarju pa bosta ob desetletnici o spremembah na področju kulturno-umetniške vzgoje spregovorila minister za kulturo Tone Peršak ter ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič.

Letos so partnerji bazarja tudi ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrstvo za zdravje ter ministrstvo za okolje in prostor, častni pokrovitelj Kulturnega bazarja pa je od leta 2013 Slovenska nacionalna komisija za Unesco. Ob kulturni dediščini bodo v ospredju bazarja še Cankarjevo leto ter teme Z umetnostjo o naravi, športu, gibanju, okolju in zdravju, Medgeneracijsko sodelovanje na področju kulture ter Ribarimo trajnostno.

Poleg strokovnih delavcev s področja vzgoje in izobraževanja so na bazar vabljeni strokovni delavci z drugih področij, dobrodošli pa so tudi študentje različnih smeri. Sklepna prireditev dogodka bo detektivka za mlade iCankar v režiji Maruše Kink.