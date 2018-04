Z glavo v oblakih

Indijci so se znova razdelili na dva tabora. V prvem so nacionalisti, ki podpirajo odločitev premiera Narendre Modija, da se za postavitev spomenika v čast prvega namestnika premiera Sardarja Valabhaija Patela porabi več kot 350 milijonov dolarjev. V drugem taboru pa so racionalisti, ki preštevajo, koliko koristnih projektov bi se dalo uresničiti s takšno goro denarja.



Spomenik enotnosti, kakor ga bodo poimenovali, ko ga bodo oktobra letos dokončali, je ena od Modijevih predvolilnih obljub njegovemu rodnemu Gudžaratu. In čeprav zgodovinarji trdijo, da bi se celo sam Patel, če bi bil živ, uprl takšnemu razsipništvu, se premieru očitno zdi bolj pomembno, da konča mandat v populističnem stilu in se nato pravočasno pripravi na predvolilno kampanjo. Parlamentarne volitve bodo spomladi 2019 in ob Rahulu Gandhiju, ki vodi opozicijsko Kongresno stranko, ne želi vodja vladajoče stranke Baratija Džanata ničesar prepustiti naključju.