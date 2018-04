Za študijsko potovanje kot v Vurnikovih časih

Ob 100. obletnici visokošolskega študija arhitekture na Slovenskem, ki je bil organiziran na pobudo arhitekta Ivana Vurnika, so pod idejnim vodstvom Centra arhitekture Slovenije ustanovili študentsko nagrado za perspektivnega študenta oziroma študentko arhitekture ali urbanizma.



Nagrada, ki so jo tudi finančno podprli Občina Radovljica, Krajevna skupnost Radovljica, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, je častna in finančna. Obsega glavno nagrado in dve priznanji, ki jih bodo podelili za celotni študijski opus študentom arhitekture s Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani ter Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Kandidirajo lahko študentje 4. in 5. letnika enovitega magistrskega študija ali 1. in 2. letnika enostopenjskega magistrskega študija smer arhitektura in urbanizem.







Prva nagrada je vredna 1500 evrov (neto) in je namenjena študijskemu potovanju, dobitnik oziroma dobitnica pa bo na naslednjih Vurnikovih dnevih v začetku prihodnjega junija moral(a) pripraviti tudi predavanje o tem izobraževanju in koristih, ki jih je imel. Dobitnika dveh častnih priznanj, ki bosta nagrajena s 300 evri (neto), pa nista obvezana, da denar porabita namensko.



Drugo leto razpis konec januarja



Letošnji rok za oddajo del je precej kratek – gradivo je treba oddati do 18. maja –, vendar pri Centru arhitekture Slovenije napovedujejo, da bo že drugo leto razpis predvidoma konec januarja oziroma v začetku februarja. Dela letošnjih prijaviteljev bo strokovno pretehtala žirija, ki jo bodo sestavljali večkrat nagrajena arhitektka Sandy Attia (tudi z nagrado Piranesi 2013) ter arhitekta Matevž Čelik (in direktor Muzeja za arhitekturo in oblikovanje) in Aleš Vrhovec. Tudi v prihodnje v žiriji ne bo nikogar z omenjenih fakultet, prav tako bo en član ali članica iz tujine, saj si zaradi majhnosti slovenskega prostora želijo tudi pogled od zunaj.

Nagrajence bodo merili po kakovosti, edinstvenosti, inovativnosti izbranih predstavljenih projektov ter eseju in njegovem doprinosu k razmisleku o arhitekturi in urbanizmu, razglasili pa jih bodo šele na rojstni dan arhitekta Ivana Vurnika, v petek, 1. junija 2018, v Radovljici, ko se začenjajo tudi Vurnikovi dnevi. Tedaj bodo v baročni dvorani radovljiške graščine otvorili še razstavo vseh ali zgolj izbranih del, odvisno od števila prijav. Kot je povedala Barbara Viki Šubic iz Centra arhitekture Slovenije, so si za ustanovitev nagrade prizadevali zadnjih nekaj let. »Želeli smo, da bi študenti arhitekture dobili povsem samostojno nagrado ter da bi ta bila tudi denarna ter porabljena za študijsko potovanje oziroma izobraževanje tako kot v časih pionirjev slovenske moderne arhitekture, arhitekta Ivana Vurnika in Jožeta Plečnika,« je pojasnila. Z nagrado so se hkrati poklonili profesorju Ivanu Vurniku, po čigar zaslugi so na tedanji Tehnični fakulteti Univerze v Ljubljani ustanovili samostojen oddelek za arhitekturo. Plaketo in medaljo so skupaj s celostno grafično podobo Vurnikove nagrade oblikovali v ljubljanskem studiu Gigodesign