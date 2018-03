Slovenija zaostaja pri podpisovanju pobude o zaščiti manjšin

Do 3. aprila je mogoče podpisati pobudo Minority SafePack za izboljšanje položaja manjšin. Najbolj množično so se odzvali v Romuniji, na Madžarskem in Slovaškem.

Izteka se rok, do katerega poteka zbiranja podpisov pod pobudo Minority SafePack, je zapisano v dopisu, ki nam ga je poslala literatinja in predsednica Slovenskega centra Pen Ifigenija Simonović.

Gre za evropsko državljansko pobudo, s katero bi zavezali Evropsko unijo, da sprejme ustrezne predpise za izboljšanje pravnega položaja jezikovnih in narodnih manjšin na celini. Do 3. aprila je treba zbrati milijon podpisov.

V 47 državah Evrope živi okoli 340 avtohtonih manjšin – to je več kot sto milijonov ljudi. Vsak sedmi Evropejec je pripadnik avtohtone manjšine oziroma narodne skupnosti. Poleg 24 uradnih jezikov Evrope je več kot 60 regionalnih ali manjšinskih jezikov, ki jih govori okoli 40 milijonov ljudi.

V vseh članicah EU je treba zbrati milijon podpisov

Kot še piše Simonovićeva, je glavni cilj pobude Minority SafePack - Milijon podpisov za raznolikost v Evropi, da EU sprejme niz pravnih aktov za izboljšanje zaščite oseb, ki pripadajo narodnim in jezikovnim manjšinam, ter okrepitev kulturne in jezikovne raznolikosti. To naj vključuje politične ukrepe na področju regionalno govorjenih jezikov in jezikov manjšin, izobraževanja in kulture, regionalne politike, sodelovanja, enakosti, avdiovizualnih ter drugih medijskih vsebin, pa tudi regionalne (državne) pomoči.

Za uspeh pobude bi bilo potrebno v vseh članicah EU do 3. aprila 2018 zbrati milijon podpisov, hkrati pa v vsaj sedmih državah preseči določeni prag števila podpisov. Evropsko državljansko pobudo lahko v vsaki članici EU podprejo državljani, ki imajo pravico voliti v evropski parlament (v Sloveniji so to vsaj 18 let stari državljani Republike Slovenije, ki morajo navesti svoj EMŠO, enotno matično številko). Akcija poteka po spletu, kjer so formularji za posamezne države dostopni na spletni strani www.minority-safepack.eu.

V Sloveniji za zdaj premalo podpisov

Po podatkih te spletne strani je do danes iz Slovenije pobudo podpisalo 2458 ljudi, potrebnih je 6000 podpisov. Predvideno število so sicer že močno presegli v Romuniji, na Madžarskem in na Slovaškem. Skupno so sicer doslej v vseh državah Evropske unije zbrali 848.015 podpisov.

Podatke je mogoče poslati tudi v pisni obliki na Klub koroških Slovencev v Ljubljani, Erjavčeva 26, p. p. 1723, 1101 Ljubljana. Poskrbeli bodo za vnos podatkov v spletni portal in tudi na ta način preprečili sramoto, »da imamo v Sloveniji polna usta besed o solidarnosti z manjšinami, ne zmoremo pa zbrati minimalnega števila podpisnikov evropske državljanske pobude.«