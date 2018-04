Središče vaših doživetij

Ljubljana Festival ima 66-letno tradicijo in spada med najstarejše in največje evropske festivale.

S svojim vrhunskim programom vsako poletje znova poskrbi, da Ljubljano preplavi vznemirljivo vzdušje žanrsko pestrih dogodkov v izvedbi največjih svetovnih umetnikov. Dogodki so večinoma postavljeni v čarobno okolje Plečnikovih Križank, ki so edinstven zgodovinski in arhitekturni spomenik Ljubljane, potekajo pa tudi na drugih privlačnih prizoriščih v središču mesta.

Letošnja sezona festivala bo izjemna. Vroče bo že pred uradnim začetkom, ko bo najprej na sporedu težko pričakovana premiera slovenske verzije muzikala Briljantina, nato pa še tradicionalna Poletna noč, ki bo tokrat posvečena obletnici nacionalne radiotelevizije.

Sledil bo eden najpomembnejših dogodkov letošnjega festivala, ko bo Ljubljana Festival v koprodukciji z znamenito gledališko skupino La Fura dels Baus in priznanim režiserjem Carlusom Padrisso pripravil svetovno premiero predstave Sfera Mundi - Potovanje okrog sveta, s katero bodo tudi odprli letošnji festival. Drzna in zahtevna predstava je poklon Magellanu in prikazuje izjemno avanturo človeka, ki mu je uspelo obkrožiti svet. Vključevala bo leteče planete, desetmetrske velikane in mrežo s šestdesetimi plesalci, režiser pa obljublja, da je občinstvo ne bo pozabilo.

V nadaljevanju festivala bodo sproščene poletne večere zaznamovala številna druga velika gostovanja in zveneča svetovna imena, med katerimi velja omeniti Münchenski filharmonični orkester, Filharmonični orkester milanske Scale, sopranistki Kristīne Opolais in Diano Damrau, pianiste Petra Benca, Aleksandra Madžarja in Nikolaja Luganskega, Akademski državni balet Borisa Eifmana iz Sankt Peterburga, tenorista Marcela Álvareza, zasedbi Laibach in Voca People ter koreografa Edwarda Cluga. Nastopili bodo dirigenti Paavo Järvi, Sesto Quatrini, Ivan Repušić, Constantin Orbelian, Christoph Eschenbach in Daniele Gatti.

Na sporedu bodo opere Rigoletto z Leom Nuccijem v naslovni vlogi, Rensko zlato in Hasanaginica. Ponovno bo uprizorjena drama Faust v spomin na režiserja Tomaža Pandurja, v Križevniški cerkvi pa bodo številni odlični komorni koncerti. Festival se bo končal slavnostno, s koncertom priznanega Kraljevega orkestra Concertgebouw iz Amsterdama.

Začutite utrip poletne Ljubljane in razvajajte svoje čute na izjemnih dogodkih 66. Ljubljana Festivala.