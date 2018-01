TV-serije v tem letu: Spet bo zelo živahno

Kaj nas je zaznamovalo in razočaralo lani in kaj nas bo navduševalo letos. V Sloveniji še najbliže standardom izvirnosti TV-serija V dvoje.

Eden od opaznejših premikov, ki se je v zadnjih letih zgodil v svetu TV-serij, je, da se v njem vse bolj razvijajo žanri – na primer akcija, znanstvena fantastika in zgodbe o superherojih –, ki so bili pred tem zaradi stroškov v glavnem rezervirani za veliko platno. A to ni edini pokazatelj, da je hollywoodsko filmsko produkcijo zasenčila kvalitetna serijska forma podajanja popularnih vsebin.